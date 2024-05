Rajiv Gandhi Death Anniversary: देश को जो दिया, उसे अब हल्के में लेते हैं... कांग्रेस ने राजीव गांधी को किया याद

Congress on Rajiv Gandhi: साल था 1991, आज ही के दिन तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के सदस्यों ने आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी. आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गाधी को याद किया.

उनका जीवन छोटा था लेकिन...

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, '33 साल पहले राजीव गांधी शहीद हुए थे. उनका राजनीतिक जीवन बहुत छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली था. उन्होंने अपने पीछे अनगिनत विरासतें छोड़ीं जिन्हें अब हम हल्के में लेते हैं. इनमें 18 वर्ष के युवाओं का वोट देने का अधिकार, पंचायतों और नगर पालिकाओं का संवैधानिक सशक्तीकरण, कंप्यूटर और टेलीकॉम युग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में प्रवेश, सामाजिक चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों को मजबूत बनाने जैसे कदम शामिल हैं.'

उन्होंने असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पंजाब में शांति स्थापना के लिए किए गए उनके प्रयासों का भी जिक्र किया. रमेश ने कहा, 'राजीव गांधी की एक विरासत, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है कांग्रेस का 1991 का घोषणापत्र. इसे उन्होंने 15 अप्रैल 1991 को जारी किया था. इस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 10 दिन का लंबा समय बिताया था. केवल एक अखबार 'द टेलीग्राफ' ने अगले दिन अपने शीर्षक में इसके महत्व को दर्शाया था.'

उनके मुताबिक, 23 जुलाई 1991 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक में वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर लाए गए परिवर्तनों को उचित ठहराने के लिए इस घोषणापत्र को उद्धृत किया था. राजीव गांधी 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे थे. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने देश में प्रौद्योगिकी के विकास और कई क्षेत्रों में शांति की स्थापना के लिए किए गए राजीव गांधी के प्रयासों को याद किया.

33 years ago, Rajiv Gandhi was martyred. His political life was very short but hugely impactful. He left behind numerous legacies that we take for granted now. These include the right of 18 year olds to vote; Constitutional empowerment of panchayats and nagarpalikas including… pic.twitter.com/7NilnPINNX

