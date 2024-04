Smriti Irani: अनुवाद जाने दो... राहुल गांधी को टेंशन देने आज वायनाड में स्मृति इरानी ने थामा धनुष-बाण

Smriti Irani Rahul Gandhi: कुछ घंटे पहले ही मंच से स्मृति इरानी ने तंज कसा था कि हार से डरकर भागने की कांग्रेस की अब फितरत सी हो गई है. अमेठी वालों से पूछ लो... आज वह राहुल गांधी को टेंशन देने वायनाड पहुंच गईं. जी हां, कल राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी को साथ लेकर रोडशो करते हुए नामांकन किया था. आज बारी भाजपा के उम्मीदवार के. सुरेंद्रन (K Surendran) की थी. रोडशो के दौरान सुरेंद्र के सिर पर फूलों से सजा मुकुट पहनाया गया. इसके बाद स्मृति इरानी ने धनुष-बाण लेकर निशाना साधा. कल राहुल गांधी ने अंग्रेजी में भाषण दिया था और वेणुगोपाल उसका मलयालम में अनुवाद करते जाते. आज स्मृति हिंदी में बोलीं और अनुवाद के सवाल पर कह दिया कि आप अनुवाद करना जाने दो.

#WATCH | Kerala BJP chief and candidate from Wayanad, K Surendran holds a roadshow in Wayanad along with Union Minister Smriti Irani before filing his nomination for the upcoming Lok Sabha elections. pic.twitter.com/KsagdreNtF

स्मृति का वायनाड में होना बड़ा मैसेज

दरअसल, अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली स्मृति इरानी का वायनाड में भाजपा उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचना एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है. जैसे ही धनुष-बाण का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, भाजपा के समर्थक लिखने लगे, 'लगता है अब वायनाड भी हाथ से गया.'

आज स्मृति इरानी ने रोडशो के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए कहा कि मैं उस क्षेत्र से आई हूं जिस क्षेत्र में 50 साल गांधी खानदान का राज रहा... जिस क्षेत्र में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होना मतलब मौत का सामान घर लाना, आज इस पुण्य व्यवस्था में मैं याद करती हूं 250 से ज्यादा स्वयंसेवकों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि लोकतंत्र का परचम लहराता रहे केरल में. आज उनके आशीर्वाद से हम नामांकन की यात्रा शुरू कर रहे हैं.

उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी के कलेक्टर का ऑफिस पहली बार तब बना जब मोदी की सरकार बनी.

VIDEO | Lok Sabha Polls 2024: Here’s what Union Minister Smriti Irani (@smritiirani) said during a roadshow ahead of Kerala BJP president K Surendran's filing of nomination papers from Wayanad constituency.

“I have come from the constituency where the Gandhi family held power… pic.twitter.com/9AoLHMcIgj

— Press Trust of India (@PTI_News) April 4, 2024