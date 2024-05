Farrukhabad Viral Video Voting: दनादन वोट डालने वाला वो लड़का कौन है? गिरफ्तारी के बाद जानिए वायरल वीडियो की पूरी कहानी

Lok Sabha Chunav Viral Video: वायरल वीडियो में एक के बाद एक दनादन वोट डालते दिख रहे उस लड़के पर कार्रवाई हुई है. FIR दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही उस पोलिंग बूथ पर दोबारा चुनाव कराने के आदेश हुए हैं. CEO यूपी के 'एक्स' प्लेटफॉर्म से ट्वीट कर बताया गया है कि इस मामले में क्या-क्या कार्रवाई की गई है. दरअसल, फर्रुखाबाद के इस वायरल वीडियो ने चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे. कई नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किए थे. सवाल उठ रहे थे कि कोई इतने आराम से कैसे धड़ाधड़ वोट कर रहा है. क्या उस समय मतदान कर्मी गायब थे? घटना कहां की है? ऐसे कई सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे.

वीडियो में क्या दिखा?

वह शख्स पहले EVM मशीन दिखाता है, फिर वीवीपैट. इसके बाद आधी खुली शर्ट वाला वह लड़का अपना मुस्कुराता चेहरा कैमरे के सामने लाता है. एक के बाद एक वह कई बार ईवीएम की बटन दबाता दिखाई देता है. विक्ट्री साइन दिखाता है. अपना आधार कार्ड दिखाता है. हर बार वोट देने के बाद वह उंगली के इशारे से बताता भी है कि उसने कितनी बार वोट डाला. सपा ने वीडियो शेयर करते हुए शिकायत की. अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अधिकारियों को चेतावनी दे डाली.

