डेवलपमेंट-गुड गवर्नेंस.. जय महाराष्ट्र, हेमंत को भी दी बधाई, चुनावी परिणामों पर PM मोदी का रिएक्शन

PM Modi reaction on Results: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों और अन्य राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट्स के जरिए जनता और एनडीए कार्यकर्ताओं का आभार जताया. पीएम मोदी ने इसे विकास और सुशासन की जीत बताते हुए कहा कि यह परिणाम एनडीए की जनहितैषी नीतियों पर जनता के भरोसे को दर्शाते हैं. महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की शानदार सफलता और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन की बढ़त को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी.

डेवलपमेंट-गुड गवर्नेंस.. जय महाराष्ट्र..

असल में महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति गठबंधन ने 200 से अधिक सीटों पर बढ़त बना ली है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र की जनता, खासकर युवाओं और महिलाओं को ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कई महाराष्ट्र की प्रगति के लिए हमारा गठबंधन काम करता रहेगा. जय महाराष्ट्र!

Heartfelt gratitude to my sisters and brothers of Maharashtra, especially the youth and women of the state, for a historic mandate to the NDA. This affection and warmth is unparalleled.

झारखंड की जनता को धन्यवाद..

झारखंड में भी चुनावी तस्वीर साफ होती दिख रही है. यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला गठबंधन 40 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि एनडीए 30 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. पीएम मोदी ने झारखंड की जनता को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, "हम हमेशा राज्य के लोगों की समस्याओं को उठाने और उनके लिए काम करने में अग्रसर रहेंगे." साथ ही, उन्होंने हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी.

I thank the people of Jharkhand for their support towards us. We will always be at the forefront of raising people’s issues and working for the state.

I also congratulate the JMM-led alliance for their performance in the state. @HemantSorenJMM

— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2024