Avatar Sequel: अवतार 3, 4 और 5 लाने की है तैयारी, जान लीजिए कितने साल में कब-कब आएंगी फिल्में

Avatar Universe Movies: दुनिया भर में अवतार: द वे ऑफ वाटर (Avtar: The Way Of Water) की सफलता के साथ इस सीरीज की फिल्मों के भविष्य पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. फिल्म दूसरे हफ्ते में दुनिया में एक खरब डॉलर के कलेक्शन के आस-पास है. ऐसे में चर्चाओं को और पंख मिल रहे हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया में जो सबसे बड़ी चर्चा है, वह यह कि लेखक-निर्माता-निर्देशक जेम्स कैमरून ने अवतार की काल्पनिक दुनिया को बहुत बड़े कैनवास पर रचा है और इस फिल्म के अगले तीन सीक्वल भी शूट कर लिए गए हैं. यही वजह है कि पहली अवतार के बाद अवतार 2 को आने में 13 साल का समय लगा है.

तैयार है अवतार युनिवर्स

सोशल मीडिया में हो रही चर्चाओं की मानें तो आने वाले वाले वर्षों में दुनिया को अवतार 3, अवतार 4 और अवतार 5 देखने को मिलेगी. इसके बाद भी अगर जेम्स कैमरून की योजना के मुताबिक सब चला तो यह फिल्म सीरीज अवतार 6 और अवतार 7 तक जाएगी. जेम्स कैमरून ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह अवतार के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि इतनी लंबी श्रृंखला बनाते हुए शायद मुझमें आज की तरह ऊर्जा या कल्पना शक्ति न रहे, इसलिए मैं एक टीम बना रहा हूं और उसे अपनी कहानियां तथा नोट्स सौंपता जा रहा हूं. यह पूरी टीम मिलकर अवतार युनिवर्स पर काम करेगी.

आती रहेंगी अवतार

हालांकि कैमरून ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है मगर सोशल मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार अवतार 2 के बाद अवतार की अगली कड़ियां दो-दो साल के अंतराल में आती जाएंगी. कैमरून की योजना के मुताबिक अवतार 3 को 2024, अवतार 4 को 2026 और अवतार 5 को 2028 में रिलीज किया जाएगा. इसके बाद की अगली दो कड़ियां 6 और 7 में कुछ लंबा समय लग सकता है क्योंकि इनकी कहानियों पर ही अभी काम चल रहा है और शूटिंग भी की जानी है. इन आखिरी दो फिल्मों में अवतार युनिवर्स काफी कुछ बदल जाएगा.

छोटे वीडियो बनाम अवतार

अवतार 2 की लंबाई पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. फिल्म तीन घंटे 12 मिनट लंबी है. ऐसे समय जबकि पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ सेकेंड्स और मिनिट्स के वीडियो देख कर लोग एंटरटेन हो रहे हैं, थियेटरों के लिए 3 घंटे से लंबी फिल्म बनाना, कितनी समझदारी की बात हैॽ लोगों का कहना है कि आज भले ही अवतार के खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए लोग थियेटर में तीन घंटे का समय दे रहे हैं मगर क्या गारंटी की तेज रफ्तार दुनिया में पांच साल बाद भी दर्शक किसी फिल्म को तीन घंटे से ज्यादा ठहर कर देखेंगे.

