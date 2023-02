ट्रोलर ने स्ट्रगलिंग एक्टर कहकर उड़ाया मजाक, 87 साल के धर्मेंद्र ने गुस्से में दिया जोरदार जवाब

Dharmendra Trolling: 87 साल के धर्मेंद्र (Dharmendra) भी सोशल मीडिया ट्रोलिंग से बच नहीं पाए. हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग वेबसीरीज ताज-डिवाइडेड बाय ब्लड से अपने केरेक्टर का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इस वेब सीरीज से धर्मेंद्र अपना ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं. वह सूफी संत शेख स्लिम चिश्ती का किरदार निभाते दिखेंगे. उन्होंने एक्साइटमेंट में अपना वेब सीरीज लुक फैन्स के साथ शेयर किया लेकिन कुछ ट्रोलर्स बाज नहीं आए और उन्होंने धर्मेंद्र जैसे सीनियर एक्टर को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक ट्रोलर ने धर्मेंद्र की इस पोस्ट को देखकर लिखा, ये स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं?

Why is he behaving like a struggling actor? https://t.co/Fzvy5B4vZ2

ट्रोलर को दिया करारा जवाब

धर्मेंद्र ने भी इस ट्रोलर का कमेंट देखा और उसे गुस्से में करारा जवाब देते हुए समझाते हुए लिखा, वैष्णव (ट्रोलर का नाम) लाइफ एक खूबसूरत स्ट्रगल है, आप, मैं और सभी यहां स्ट्रगल ही कर रहे हैं, थक के बैठ जाना मतलब सपनों का मर जाना और खूबसूरत जर्नी का अंत. धर्मेंद्र का ये जवाब सुनकर फैन्स ने उनकी तारीफ की और उनका सपोर्ट करते हुए लिखा, कुछ लोग न, जो व्यक्ति नौ जन्मों तक भी आपके आसपास नहीं फटक सकते, वो ऐसे सवाल करने की जुर्रत कर बैठते हैं. आपको हमेशा ढेर सारा प्यार और सम्मान सर. एक अन्य यूजर ने लिखा, आप स्वस्थ रहें और हमें ऐसे ही सरप्राइज देते रहें सर, बस यही कामना है.

Vaishnav, life is always a beautiful struggle. You, me every one is struggling………Resting means …..end of your loving dreams…. end of your beautiful journey .

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) February 15, 2023