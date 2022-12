Happy New Year 2023: जनवरी में रिलीज हो रहीं ये वेब सीरीज, कंबल ओढ़कर मस्त कर सकेंगे टाइम पास

Web Series Release in January: जनवरी के महीने में एंटरटेनमेंट का तगड़ा डोज मिलने वाला है. एक नहीं कई फिल्मों और वेब सीरीज (New Movies and Web Series) के साथ साल 2023 की शुरुआत होने वाली है. जनवरी के महीने में धमाकेदार वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी. जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में घर पर कंबल ओढ़कर खूब मस्त टाइम पास करना चाहते हैं तो यहां आपके लिए अपकमिंग वेब सीरीज की लिस्ट बताई जा रही है.

कैलिडोस्कोप- नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स (Netflix New Web Series) पर कैलिडोस्कोप वेब सीरीज स्ट्रीम होगी. यह सीरीज एरिका ग्रेशिया ने बनाई, इस मिस्ट्री-थ्रिलर वेब सीरीज में आठ एपिसोड होंगे.

द लाइंग लाइफ ऑफ एडल्ट्स- 4 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर द लाइंग लाइफ ऑफ एडल्ट्स रिलीज होने वाली है. यह सीरीज एक नॉवेल पर बेस्ड है. ड्रामा वेब सीरीज ऑरिजिनल तौर पर इटैलियन भाषा में है, लेकिन यह अंग्रेजी में भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

ताजा खबर- 6 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar New Web Series) पर फेमस यूट्यूबर की भुवन बाम की पहली वेब सीरीज ताजा खबर रिलीज होने जा रही है. इस वेब सीरीज में भुवन बाम एक सफाई कर्मचारी के रूप में दिखने वाले हैं. ड्रामा वेब सीरीज का ट्रेलर खूब मजेदार है.

हंटर्स- 13 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर हंटर्स का दूसरा सीजन रिलीज होने वाला है. कॉन्सपिरेसी थ्रिलर शो में खूब जबरदस्त एंटरटेनमेंट का डोज मिलने वाला है. यह हंटर्स वेब सीरीज का दूसरा और आखिरी सीजन है.

ट्रायल बाइ फायर- 13 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रियल लाइफ बेस्ड वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है. इस सीरीज को उपहार सिनेमाहॉल अग्निकांड पर बनाया गया है. इस सीरीज में अभय देओल और राजश्री देशपांडे लीड रोल में दिखाई देंगे.

