Mira Rajput Jealous: Shahid Kapoor की इस को-एक्ट्रेस से जलती हैं उनकी पत्नी मीरा! फैंस को सोशल मीडिया पर मिला सबूत

Mira Jealous of Kriti Sanon Shahid Kapoor Chemistry: मीरा राजपूत, जो शाहिद कपूर की पत्नी हैं, आज खुद भी एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं. मीरा और शाहिद की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं और ये कपल भी शादी के कई सालों बाद भी उतना ही रोमांटिक है. अब पता चला है कि मीरा राजपूत शाहिद की किस को-स्टार से जलती हैं. हाल ही में, शाहिद की एक को-एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था जिसके कैप्शन की वजह से फैंस को ऐसा लगा कि मीरा को ये एक्ट्रेस पसंद नहीं है और वो शाहिद को लेकर, इस एक्ट्रेस की वजह से थोड़ी इनसिक्योर हो गई हैं. आइए देखें माजरा क्या है...

Shahid Kapoor की इस को-एक्ट्रेस से जलती हैं Mira!

आपको बता दें कि यहां एक्ट्रेस कृति सैनन (Kriti Sanon) की बात हो रही है. दरअसल कृति और शाहिद एक नई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका काम खत्म करके दोनों वापस मुंबई लौटे. शाहिद के साथ कृति ने एक फोटो शेयर की और उसके साथ एक क्यूट कैप्शन लिखा. इस क्यूट कैप्शन से कोई तो नाखुश था क्योंकि कुछ ही समय में ये बदल दिया गया.

फैंस को सोशल मीडिया पर मिला सबूत

बता दें कि सेल्फी के साथ कृति ने पहले लिखा था- 'बैक टू बे विद माइ बे, ऑल्सो अ मैडॉक फिल्म इज ऑन द वे...' (Back to Bay with my BAE, also a Maddock Film is on the way…). थोड़ी देर में ये कैप्शन एडिट कर दिया गया था और नया कैप्शन था- 'केएस विद एसएक' (KS with SK). अब अचानक कैप्शन में हुए बदलाव पर फैंस ने काफी कुछ कहा है. उनका ऐसा कहना है कि कृति से ये कैप्शन मीरा ने चेंज करवाया है क्योंकि उन्हें शाहिद को लेकर इनसिक्योरिटी हो गई होगी.

