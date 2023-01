Viral Video: प्रभास के आगे कुछ नहीं हैं ऋतिक रोशन, पुराने वीडियो में कहते दिखे राजामौली तो फैन्स में मची खलबली

Hrithik Roshan Fans: सोशल मीडिया के इस दौर में कोई बात हमेशा के लिए छुपी नहीं रहती और छोटी से छोटी बात पर बड़ी खलबली मच जाती है. बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों से पूरे देश में हलचल मचाने वाले निर्देशक एसएस राजामौली का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह तेलुगु में फिल्म बिल्ला के एक कार्यक्रम में बोलते हुए बॉलीवुड और ऋतिक रोशन की क्लास लेते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया में खलबली है और बॉलीवुड तथा ऋतिक रोशन के फैन्स राजामौली से नाराज नजर आ रहे हैं.

#Expose If he had so much hate and jealousy for Bollywood then why is he begging to Bollywood now?

Dude we thought you are a genuine guy but you have more hate for us bcoz #Bollywood has been doing great & successful? #HritikRoshan fans should see thispic.twitter.com/BOIcob8h1m

— अपना Bollywood (@Apna_Bollywood) January 2, 2023