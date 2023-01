Pathaan Film Shahrukh Khan: 'पठान' को ग्रैंड बनाने के लिए फैंस ने किया ऐसा काम, खुश हो जाएंगे किंग खान

Shahrukh Khan Pathaan Film: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की फिल्म 'पठान' रिलीज से पहले काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं. पहले इस फिल्म के 'बेशरम' गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकिनी टीम की मुसीबत बन गई तो वहीं इसके बाद दूसरे गाने को कॉपी बताया गया. इन सबके बीच किंग खान के फैंस ने 'पठान' फिल्म की ओपनिंग को ग्रैंड बनाने के लिए ऐसा काम किया है जिसे जानकर शाहरुख खान खुशी से फूले नहीं समाएंगे. इस बात की जानकारी एक ट्वीट से मिली जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



फैंस ने दिया किंग खान को तोहफा

'पठान' (Pathaan) फिल्म का ना केवल फैंस को ट्रेलर पसंद आया बल्कि किंग खान के लुक पर भी फैंस अपना दिल एक बार फिर से हार गए हैं. वहीं इस फिल्म की ओपनिंग को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए फैंस ने शाहरुख खान को नायाब तोहफा दिया है.

पूरा बुक किया सिनेमाहॉल

मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक- 'मुंबई में बांद्रा के गेइटी सिनेमाहॉल की स्थापना 1972 में हुई थी. इसके बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी फिल्म का शो सुबह 9 बजे हो. इस सिनेमाहॉल में 25 जनवरी को सुबह 9 बजे पठान फिल्म दिखाई जाएगी. किंग खान के फैन क्लब ने पठान की ओपनिंग को ग्रैंड बनाने के लिए सिनेमाघर को बुक कर लिया है.'

For the first time - since its inception in 1972 - a movie will be screened in the morning show [9 am] at the iconic Gaiety cinema, Bandra on 25 Jan 2023…fan club has booked the cinema to celebrate its grand release. pic.twitter.com/EP6HnM0DJv

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 17, 2023