Bigg Boss 16 में सलमान के साथ थिरकती दिखीं शहनाज गिल, इस वजह से आईं शो पर..

Ghani Sayani: एक्टर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill ) एक बार फिर से बिग बास में आने के लिए तैयार हैं. इसके पहले ये बिग बॉस 13 एक पार्टिसिपेंट के तौर पर गई थीं. इस रिेएलिटी शो को सलमान खान होस्ट करते हैं. हालंकि शहनाज बिग बॉस 13(Bigg Boss 13) की विनर नहीं रही हैं. इस शो को लेट सिद्धार्थ शुक्ला ने जीता था. बिग बॉस के इस अपकमिंग विकेंड का वार के प्रोमो में सलमान खान के साथ शहनाज गिल नजर भी नजर आई हैं. प्रोमों में सलमान और शहनाज एक दूसरे के साथ टाइगर जिंदा है के दिल दिया गल्ला (Dil Diyan Gallan) सॉन्ग पर डांस करते भी नजर दिखाई दे रहे हैं.

MC Square भी आ रहे हैं साथ

रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस MTV Hustle 2 MC Square भी शहनाज के साथ बिग बॉस के आने वाले एपिसोड में नजर आएंगे. ये दोनों स्टार्स अपना नया गाना घनी सयानी के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि शहनाज अपने सीजन के बाद आ रही हैं. इसके पहले भी ये सीजन 14 और सीजन 15 में भी आ चुकी हैं.

Here is the promo #WKW #BB16

[ #ShehnaazGill • #Shehnaazians #ShehnaazGallery] pic.twitter.com/Hzm5C8tjWg

— SKG FC (@shehnazxstars) December 8, 2022