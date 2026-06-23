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AI के दौर में कैसी होनी चाहिए पढ़ाई? WPU के विशेषज्ञों ने बताया भविष्य की नौकरियों में सफलता का फॉर्मूला

WPU Goa Open House 2026: AI और तेजी से बदलती नौकरी की दुनिया के बीच अब छात्रों को सिर्फ पहली नौकरी नहीं, बल्कि पूरे करियर की चुनौतियों के लिए तैयार करने की जरूरत है. WPU गोवा के ओपन हाउस में विशेषज्ञों ने बताया कि भविष्य में सफलता के लिए लगातार सीखने, अनुकूलन क्षमता और बहुविषयक सोच सबसे अहम होगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 23, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:27 PM IST
AI के दौर में कैसी होनी चाहिए पढ़ाई? WPU के विशेषज्ञों ने बताया भविष्य की नौकरियों में सफलता का फॉर्मूला
Image Credit: WPU Goa

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