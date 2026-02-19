Advertisement
ACP सेक्टर के लिए बड़ी सौगात, एल्यूडेकोर ने शुरू की देश की सबसे बड़ी फ्री टेस्टिंग ड्राइव; अब घरों में क्वालिटी के साथ बरकरार रहेगी सुरक्षा

Free Testing Drive For ACP:  फसाड प्रोडक्ट निर्माता कंपनी Aludecor ने एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल (ACP) इंडस्ट्री के लिए फ्री में स्वैच्छिक और ओपन-टू-ऑल मैटेरियल टेस्टिंग पहल की शुरुआत की है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 19, 2026, 04:43 PM IST
Aludecor Free Testing Drive: फसाड और बिल्डिंग मैटेरियल सेक्टर में फायर सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, देश की अग्रणी फसाड प्रोडक्ट निर्माता कंपनी Aludecor ने एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल (ACP) उद्योग के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है. कंपनी ने सभी ACP ब्रांड्स के लिए निःशुल्क, स्वैच्छिक और ओपन-टू-ऑल मैटेरियल टेस्टिंग पहल की शुरुआत की है, जो B2B क्षेत्र में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है. यह पहल ऐसे समय में शुरू की गई है, जब देशभर में इमारतों में आग की घटनाओं के बाद ACP की गुणवत्ता, फायर रेजिस्टेंस और ट्रेसबिलिटी को लेकर सवाल तेज़ हुए हैं. ACP का उपयोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अस्पतालों, होटलों और आवासीय इमारतों में बड़े पैमाने पर होता है, ऐसे में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता सीधे जन-सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन जाता है. 

'भरोसेमंद और पारदर्शी टेस्टिंग व्यवस्था का समर्थन मिलना जरूरी...'  

लखनऊ, जो उत्तर भारत के तेजी से उभरते ACP बाजारों में शामिल है, इस पहल का अहम केंद्र है. एल्यूडेकोर का यहां फैब्रिकेटर्स, आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स के साथ लंबे समय से सक्रिय जुड़ाव रहा है. कंपनी का मानना है कि जैसे-जैसे प्रोजेक्ट्स का स्केल और तकनीकी जटिलता बढ़ रही है, वैसे-वैसे पारदर्शी और निष्पक्ष टेस्टिंग व्यवस्था उद्योग के लिए अनिवार्य हो गई है. एल्यूडेकोर लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर (सेल्स) सौरव काबरा ने कहा,' ACP वैल्यू चेन में फैब्रिकेटर्स की भूमिका बेहद अहम होती है और उन्हें भरोसेमंद और पारदर्शी टेस्टिंग व्यवस्था का समर्थन मिलना जरूरी है. किसी भी प्रोडक्ट के फेल होने की स्थिति में सबसे पहले सवाल फैब्रिकेटर्स पर ही उठते हैं, जबकि यह आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है. लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं के चलते अब टेस्टिंग और ट्रेसबिलिटी किसी एक ब्रांड का नहीं, बल्कि पूरे उद्योग का मुद्दा बन चुकी है. NABL-मान्यता प्राप्त हमारी इन-हाउस फायर टेस्टिंग सुविधाओं को बिना किसी शुल्क और बिना ब्रांड पहचान के पूरे ACP उद्योग के लिए खोलकर हम जिम्मेदार और सूचित मैटेरियल चयन को बढ़ावा दे रहे हैं. यह पहल प्रतिष्ठा की रक्षा, जोखिम को कम करने और अंततः जीवन बचाने से जुड़ी है.' 

'रिएक्शन-टू-फायर' टेस्टिंग सुविधा 

इस पहल के तहत एल्यूडेकोर ने अपने अत्याधुनिक इन-हाउस आरएंडडी सेंटर को पूरे ACP उद्योग के लिए खोल दिया है. यह किसी ACP निर्माता के पास मौजूद एकमात्र NABL-मान्यता प्राप्त 'रिएक्शन-टू-फायर' टेस्टिंग सुविधा है. खास बात यह है कि सैंपल सीधे साइट पर सप्लाई की गई सामग्री से लिए जाएंगे, ताकि टेस्ट किए गए और उपयोग में लाए गए प्रोडक्ट में कोई अंतर न रहे. पूरी प्रक्रिया ब्रांड-ब्लाइंड और गोपनीय रखी जाएगी, जिससे निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके. 

क्वालिटी और परफॉर्मेंस टेस्ट 

एल्यूडेकोर के ACP प्रोडक्ट्स पहले से ही 205 से अधिक अनिवार्य क्वालिटी और परफॉर्मेंस टेस्ट से गुजरते हैं, जिनमें फायर रेजिस्टेंस, कलर स्टेबिलिटी, टिकाऊपन और दीर्घकालिक संरचनात्मक मजबूती शामिल है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे उद्योग के लिए उपलब्ध कराकर कंपनी टेस्टिंग को ब्रांड-ड्रिवन प्रक्रिया के बजाय साझा औद्योगिक जिम्मेदारी के रूप में स्थापित कर रही है. पिछले 12 वर्षों में एल्यूडेकोर ने देशभर में 3 लाख से अधिक फैब्रिकेटर्स के साथ ट्रेनिंग और नॉलेज डेवलपमेंट कार्यक्रम किए हैं. यह नई पहल उसी दीर्घकालिक जुड़ाव का अगला चरण है, जो ACP उद्योग को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.  

 

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

