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Asia Ranking 2026: KIIT देश में 6वें स्थान पर, पूर्वी भारत में टॉप

Asia Ranking 2026: भारत के सभी विश्वविद्यालयों में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में केआईआईटी-डीयू ने टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में छठा स्थान हासिल किया है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:54 PM IST
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KIIT ranked 6th in the India
KIIT ranked 6th in the India

Asia Ranking 2026: केआईआईटी-डीयू ने टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के सभी विश्वविद्यालयों में सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में छठा स्थान हासिल किया है. विश्वविद्यालय न केवल ओडिशा में बल्कि पूरे भारत के पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष क्रम के संस्थान के रूप में उभरा है. 2025 में विश्वविद्यालय को देश में 8वां सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया था. वैश्विक स्तर पर KIIT एशिया में 169वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 2024 में 196वें और 2025 में 184वें स्थान से स्थिर और प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है.

द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 ने पांच प्रमुख क्षेत्रों में कठोर प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर 36 देशों के 929 विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया: शिक्षण (सीखने का माहौल), अनुसंधान वातावरण (मात्रा, आय और प्रतिष्ठा), अनुसंधान गुणवत्ता (उद्धरण प्रभाव, शक्ति, उत्कृष्टता और प्रभाव), अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण (कर्मचारी, छात्र और अनुसंधान), और उद्योग आय (ज्ञान हस्तांतरण और पेटेंट).

यह रैंकिंग केआईआईटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसने एक युवा विश्वविद्यालय होने के बावजूद कई स्थापित और विरासत संस्थानों से बेहतर प्रदर्शन किया है. केआईआईटी और केआईएसएस के संस्थापक डॉ. अच्युत सामंत ने रैंकिंग की सराहना करते हुए कहा कि यह अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के निरंतर प्रयासों और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

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उन्होंने कहा कि केआईआईटी के अंतर्राष्ट्रीयकरण और नवाचार पर जोर देने से इसे एक विश्व स्तरीय शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिली है, जिससे भारत और उसके बाहर उच्च शिक्षा के अग्रणी केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है.

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)

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