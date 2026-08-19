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किस ऐप में मिलता है सबसे डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस? ये हैं टॉप 5 लिस्ट

वैदिक ज्योतिष में किसी व्यक्ति के भविष्य, करियर, गुण मिलान और विवाह के लिए कुंडली का इस्तेमाल किया जाता है. आज के डिजिटल युग में लोग ज्योतिषी के पास चक्कर काटने के बदले अपने स्मार्टफोन पर ही कुंडली गणना, ग्रहों की महादशा और प्रभाव की अच्छे से जानकारी ले लेते हैं. आप अपने लिए इन डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 19, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:21 PM IST
किस ऐप में मिलता है सबसे डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस? ये हैं टॉप 5 लिस्ट

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