किस ऐप में मिलता है सबसे डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस? ये हैं टॉप 5 लिस्ट

डिटेल्ड एनालिसिस और लाइव गाइडेंस के लिए एस्ट्रोटॉक भारत का नंबर 1 ऐप है. जब बात होती है सटीक, विस्तृत और भरोसेमंद कुंडली एनालिसिस की, तो एस्ट्रोटॉक को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि एस्ट्रोटॉक बेस्ट क्यों हैं और कौन सी बातें हैं जो इसे अन्य ऐप्स से खास बनाती है. बता दें कि, 122 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं (Users) के साथ एस्ट्रोटॉक भारत का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है. यहां कुछ ही सेकंड में डिटेल्ड कुंडली तैयार हो जाती है. इस ऐप पर जन्म कुंडली और ग्रह दशाओं के आधार पर अनुकूलता, करियर, विवाह, आर्थिक स्थिति, सेहत और जीवन के अन्य पहुओं को शामिल किया जाता है. इसका सॉफ्टफेयर ऑनलाइन कुंडली बनाने के लिए सटीक कैलकुलेशन और भरोसेमंद खगोलीय डेटा का इस्तेमाल करता है, जिससे यह कुंडली के लिए ग्रहों की स्थिति, डिविजन चार्ट, दशा, योग और गोचर की सही जानकारी देता है. इसका इंटरफेस इतना सरल है कि, हर डिवाइस पर कुंडली आसानी से पढ़ी जा सकती है. एस्ट्रोटॉक पर 50 से भी अधिक पन्नों की विस्तृत कुंडली रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है. इसमें विभिन्न कुंडली चार्ट और ग्रह-गोचर की जानकारी आसान भाषा में दी जाती है, जिससे कि बिना किसी गहरे ज्योतिषीय ज्ञान के भी व्यक्ति अपनी कुंडली के हर पहलू को आसानी से समझ सकता है.