अपने क्रिपिप्टो को Binance पर सुरक्षित कैसे रखें और क्यों ज्यादातर लोग इन जरूरी फीचर्स का इस्तेमाल ही नहीं करते

How to Secure Binance Account: आजकल क्रिप्टो अकाउंट हैक होने की ज्यादातर घटनाएं एक्सचेंज हैक होने की वजह से नहीं होतीं. असली वजह यह होती है कि लोग अपने अकाउंट की सुरक्षा सेटिंग्स को ठीक से चालू ही नहीं करते. Binance m अपने यूजर्स को कई ऐसे सुरक्षा फीचर्स देता है जो फिशिंग स्कैम, सिम-स्वैप धोखाधड़ी, फर्जी ऐप्स और बिना अनुमति पैसे निकालने जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं. लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ शुरुआत की सेटिंग्स चालू करके छोड़ देते हैं और बाद में कभी अपनी सुरक्षा की जांच नहीं करते.

यहां ऐसे 7 जरूरी सुरक्षा फीचर्स बताए गए हैं जिन्हें हर Binance यूजर को तुरंत चालू कर लेना चाहिए.

1. SMS कोड से बेहतर है ऑथेंटिकेटर ऐप

मोबाइल पर आने वाले SMS कोड पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जाते. कई बार ठग सिम-स्वैप धोखाधड़ी के जरिए आपका मोबाइल नंबर दूसरी सिम पर चालू कर लेते हैं और फिर आपके लॉगिन कोड हासिल कर लेते हैं. ऑथेंटिकेटर ऐप ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसके कोड सीधे आपके फोन में बनते हैं और उन्हें कोई आसानी से हासिल नहीं कर सकता. इसे चालू करने के लिए Account > Security > Authenticator App में जाएं. वहां Enable पर टैप करके QR कोड स्कैन करें और फिर 6 अंकों वाला कोड डालकर सेटअप पूरा करें.

Add Zee News as a Preferred Source

ध्यान रखें: अपनी बैकअप कुंजी को कहीं सुरक्षित ऑफलाइन जगह पर जरूर लिखकर रखें.

2. एंटी-फिशिंग कोड जरूर चालू करें

यह फीचर हर असली Binance ईमेल और संदेश में आपका एक निजी कोड जोड़ देता है. इससे आप तुरंत पहचान सकते हैं कि संदेश असली है या नकली. इसे चालू करने के लिए Account > Security में जाएं और Anti-Phishing Code > Create पर टैप करें. फिर अपना एक अलग कोड बनाएं और 2FA से पुष्टि करें.

ध्यान रखें: अगर किसी संदेश में आपका निजी कोड नहीं दिख रहा है, तो उसके लिंक पर क्लिक बिल्कुल न करें.

3. पैसे निकालने की सुरक्षित सूची बनाएं

यह फीचर आपके अकाउंट से पैसे सिर्फ उन्हीं वॉलेट पतों पर भेजने देता है जिन्हें आपने पहले से मंजूर किया हुआ है. इसका फायदा यह है कि अगर कोई आपके अकाउंट में घुस भी जाए, तब भी वह किसी नए वॉलेट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा. इसे चालू करने के लिए Profile > Settings > Withdrawal में जाएं और Withdrawal Whitelist चालू करें. इसके बाद अपने भरोसेमंद वॉलेट पते जोड़ दें.

ध्यान रखें: वॉलेट पता जोड़ते समय उसे दो बार जरूर जांच लें.

4. अपने अकाउंट से जुड़े डिवाइस चेक करते रहें

Binance आपके अकाउंट में लॉगिन करने वाले हर डिवाइस का रिकॉर्ड रखता है. समय-समय पर इस सूची को देखने से आपको पता चल जाता है कि कहीं कोई अनजान डिवाइस आपके अकाउंट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा. इसके लिए Profile > Security > Devices में जाएं और लॉगिन किए गए डिवाइस देखें. अगर कोई अनजान या पुराना डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत हटा दें.

ध्यान रखें: जिस डिवाइस को आप पहचानते नहीं हैं, उसे तुरंत हटाना सबसे सुरक्षित तरीका है.

5. मजबूत पासवर्ड और अलग ईमेल इस्तेमाल करें

कई लोग हर वेबसाइट पर एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं. यही आदत सबसे बड़ा खतरा बन जाती है. अगर एक जगह का पासवर्ड लीक हो जाए, तो आपका क्रिप्टो अकाउंट भी खतरे में आ सकता है. हमेशा मजबूत और अलग पासवर्ड रखें. बेहतर होगा कि क्रिप्टो अकाउंट के लिए अलग ईमेल इस्तेमाल करें. इसके लिए Profile > Security > Password में जाकर नया और मजबूत पासवर्ड बनाएं.

ध्यान रखें: पासवर्ड को मोबाइल नोट्स या स्क्रीनशॉट में सेव करके न रखें.

6. किसी भी लिंक को जांचे बिना भरोसा न करें

फर्जी Binance वेबसाइट्स और नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. इन्हीं के जरिए लोगों को फंसाया जाता है. Binance Verify फीचर आपको यह जांचने में मदद करता है कि कोई लिंक या अकाउंट असली है या नकली. इस्तेमाल करने के लिए पहले यह देखें कि वेबसाइट का पता “https://www.binance.com” ही हो. फिर Binance Verify में जाकर संदिग्ध लिंक या यूजरनेम जांचें.

ध्यान रखें: किसी भी अनजान Telegram ग्रुप या निजी संदेश में आए लिंक पर भरोसा न करें.

7. अगर अकाउंट हैक होने का शक हो तो तुरंत क्या करें

अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके अकाउंट को बिना अनुमति इस्तेमाल किया है, तो तुरंत कार्रवाई करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले अपने अकाउंट से पैसे निकालने की सुविधा बंद करें. फिर पासवर्ड बदलें, 2FA रीसेट करें और सभी डिवाइस से लॉगआउट करें. अगर कोई API कुंजी चालू हो तो उसे भी बंद कर दें. इसके बाद तुरंत Binance सहायता टीम से संपर्क करें. भारत में साइबर धोखाधड़ी की शिकायत National Cyber Crime Reporting Portal पर भी की जा सकती है.

ध्यान रखें: जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे, नुकसान का खतरा उतना कम होगा.

ये सुरक्षा कदम इतने जरूरी क्यों हैं

Binance के ज्यादातर सुरक्षा फीचर्स पहले से ऐप में मौजूद हैं. समस्या सिर्फ इतनी है कि लोग उन्हें समय रहते चालू नहीं करते. क्रिप्टो की दुनिया में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है. इसलिए आज कुछ मिनट निकालकर अपनी सुरक्षा सेटिंग्स जांच लेना भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकता है.

Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.