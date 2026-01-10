स्मार्ट हायरिंग, बड़ा असर: क्यों रिक्रूटर्स अब बिजनेस के लिए बेहद अहम बनते जा रहे हैं

Beyond AI 1st Episode: AI ने यह पूरी तरह बदल दिया है कि रिक्रूटर्स टैलेंट को कैसे मापते हैं और हायरिंग की सफलता को कैसे परिभाषित किया जाता है. बड़ी संख्या में आने वाले एप्लिकेशन्स के बीच अब हायरिंग में लगने वाला समय, टैलेंट की क्वालिटी के साथ उतना ही अहम हो गया है. ऐसे में स्पीड, स्किल्स और ROI के बीच संतुलन बनाना जरूरी हो गया है. इसी वजह से रिक्रूटर्स अब ग्राउंड-लेवल असेसमेंट के लिए डेटा टेक्नोलॉजी और AI पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आए प्रोफाइल्स को छांटने की बजाय असली वैल्यू को परखने में ज्यादा समय दे रहे हैं.

भारत में 52% रिक्रूटर्स स्मार्ट हायरिंग टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे AI रिक्रूटर्स को टैलेंट सिग्नल और बिजनेस फिट पहचानने वाला सबसे अहम फिल्टर बना रहा है. Zee Media की स्पेशल सीरीज ‘Beyond AI, CVs & JDs’ के पहले एपिसोड में, LinkedIn के साथ, LinkedIn Talent & Learning Solutions, India की हेड रुची आनंद और Wipro के Chief Operating Officer संजीव जैन इस बात पर चर्चा करते हैं कि AI कैसे रिक्रूटर्स की प्राथमिकताओं को बदल रहा है, सफलता के पैमानों को नया रूप दे रहा है और उन्हें स्ट्रैटेजिक टैलेंट एडवाइजर बनने में मदद कर रहा है.

तेज हायरिंग अच्छी है, स्मार्ट हायरिंग बेहतर है, और बिजनेस इंटेंट के साथ हायरिंग सबसे जरूरी है. आज के रिक्रूटर्स बिल्कुल अलग तरह के उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं. LinkedIn के डेटा के अनुसार, भारत में रिक्रूटर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं- ट्रांसफरेबल स्किल्स वाले हाई-क्वालिटी कैंडिडेट्स ढूंढना (52%), स्मार्ट हायरिंग टेक्नोलॉजी अपनाना (52%) और इसके साथ-साथ C-सूट लीडर्स को हायरिंग इन्वेस्टमेंट का ROI साबित करना (46%). यह बदलाव ट्रांजैक्शनल हायरिंग से हटकर बिजनेस से जुड़े नतीजों की ओर बढ़ने को दिखाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

एपिसोड के दौरान रुची आनंद इस बदलाव को साफ शब्दों में समझाती हैं. उनके मुताबिक, रिक्रूटर्स आज “कॉस्ट पर हायर” से हटकर “रेवेन्यू पर एम्प्लॉई” पर फोकस कर रहे हैं. यानी सिर्फ जल्दी रोल भरने की बजाय यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर नई हायरिंग मापने लायक असर डाले. अब संगठन यह नहीं देखते कि उन्होंने हायरिंग पर कितना कम खर्च किया, बल्कि यह देखते हैं कि हायरिंग से वर्कफोर्स की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और कुल बिजनेस आउटपुट कितना मजबूत हुआ.

AI से हो रहा है स्मार्ट, सहज और स्ट्रैटेजिक फैसलों को सपोर्ट

स्पीड, क्वालिटी और एक्युरेसी की बढ़ती मांग के साथ ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स हायरिंग प्रोसेस के हर स्टेज पर AI-पावर्ड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्क्रीनिंग और असेसमेंट से लेकर पर्सनलाइज्ड आउटरीच तक, AI हायरिंग के हर चरण को सपोर्ट कर रहा है. हालांकि इसका असली फायदा जजमेंट, गवर्नेंस और रोल क्लैरिटी पर निर्भर करता है.

संजीव जैन Wipro का एक व्यावहारिक उदाहरण देते हैं. अब AI कंपनी को ऐसे जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में मदद करता है, जो स्किल रिक्वायरमेंट्स पर आधारित होते हैं. इससे रोल्स को टाइटल की बजाय क्षमताओं के आधार पर परिभाषित किया जा रहा है. उन्होंने आगे बताया कि अब उनके सिस्टम प्रोफाइल्स को इन्हीं स्किल-बेस्ड जरूरतों के हिसाब से स्क्रीन करते हैं, जिससे मैनुअल मेहनत कम होती है और शॉर्टलिस्ट की क्वालिटी बेहतर होती है.

Wipro AI का इस्तेमाल फर्स्ट-राउंड इंटरव्यू के लिए भी करता है, जिससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है, बायस कम होता है और रिक्रूटर्स का समय बचता है. जैन कहते हैं, “AI दोहराए जाने वाले काम हटा देता है, ताकि रिक्रूटर्स उन चीजों पर ध्यान दे सकें जो सच में मायने रखती हैं.” पूरे भारत में यह ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. अब रिक्रूटर्स AI की मदद से तेजी से शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हैं, बेहतर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एंगेजमेंट को पर्सनलाइज कर रहे हैं और हायरिंग जर्नी को ज्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं.

अब रिक्रूटर की भूमिका बिजनेस के लिए बेहद अहम हो चुकी है

अब रिक्रूटर्स को सिर्फ एक्जीक्यूशन पार्टनर के तौर पर नहीं देखा जा रहा. वे धीरे-धीरे स्ट्रैटेजिक एडवाइजर की भूमिका में आ रहे हैं, जो संगठन की क्षमताओं और लंबे समय की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं. रुची आनंद के मुताबिक, यह बदलाव पहले से चल रहा था, लेकिन AI ने इसे और तेज कर दिया है. स्किल्स, हायरिंग पैटर्न और टैलेंट मूवमेंट की गहरी जानकारी के साथ रिक्रूटर्स वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी पर एक अनोखा नजरिया लाते हैं.

AI उन्हें और बेहतर डेटा तक पहुंच देता है, जिससे वे जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं, बिजनेस लीडर्स को सलाह दे सकते हैं और संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप टैलेंट पाइपलाइन डिजाइन कर सकते हैं. LinkedIn की रिसर्च भी इस बदलाव की पुष्टि करती है. 90% रिक्रूटर्स का मानना है कि AI उन्हें स्ट्रैटेजिक करियर एडवाइजर की भूमिका में ले जाएगा, जबकि 89% का कहना है कि ऑटोमेशन उन्हें वैल्यू-ऐडेड काम के लिए समय देगा. जैसा कि संजीव जैन ने कहा, इसका सीधा असर बिजनेस पर दिखता है- बेहतर क्वालिटी ऑफ हायर, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, और वर्कफोर्स में ज्यादा लचीलापन- जिससे रिक्रूटर्स बिजनेस के लिए सच्चे ग्रोथ पार्टनर बनते जा रहे हैं.

Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.

वीडियो देखें