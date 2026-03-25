एक्सचेंज से परेः कैसे बिनेंस वैश्विक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा बन गया

कई वर्षों तक, बिनेंस ने एक सरल लेबल रखा: एक क्रिप्टो एक्सचेंज. वह विवरण एक समय तक सटीक था. यह एक ऐसा मंच था जहाँ उपयोगकर्ता डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार कर सकते थे.

हालाँकि, आज वह लेबल अब यह नहीं बताता है कि बिनेंस क्या बन गया है.

जैसा कि कंपनी के आधिकारिक कारोबारी तंत्र रिपोर्ट में उल्लिखित है, बिनेंस को वैश्विक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत बुनियादी ढांचे के रूप में बेहतर ढंग से समझा जाता है. यह एक ऐसी प्रणाली है जो दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए तरलता, सुरक्षा, अनुपालन, ऑन-चेन गतिविधि और वेब3 की खोज का समर्थन करती है.

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मूल में व्यापार

बिनेंस का ट्रेडिंग इंजन इस बुनियादी ढांचे का दिल है. अकेले 2025 में, इसने 34 ट्रिलियन डॉलर के व्यापारिक मात्रा को पूरा किया, जिसमें 7.1 ट्रिलियन डॉलर के स्पॉट ट्रेड शामिल थे, जिससे इसका सर्वकालिक व्यापारिक मात्रा 145 ट्रिलियन डॉलर तक आ गई.

इसके बाजार जो भूमिका निभाते हैं:

> क्रिप्टो में सबसे गहरे तरलता पूलों में से एक के रूप में कार्य करना

> बी.टी.सी., ई.टी.एच. और अन्य प्रमुख परिसंपत्तियों में मूल्य निर्धारण का पता लगाना

> संस्थानों, बाजार निर्माताओं और खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए लंगर डालने वाली गतिविधि

इस पैमाने पर, बिनेंस के ऑर्डर बुक्स डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए एक वैश्विक मूल्य निर्धारण तंत्र के रूप में काम करते हैं, न कि केवल अटकलों के लिए एक स्थान के रूप में.

डीफ़ाई, वेब3 और ऑन-चेन विस्तार

बिनेंस विकेन्द्रीकृत वित्त के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है. इसकी मूल ब्लॉकचेन, बी.एन.बी. चेन, क्रिप्टो के सबसे सक्रिय स्टेबलकॉइन भुगतानपरतों में से एक के रूप में उभरी है. डी.एल. रिसर्च के अनुसार, यह दुनिया भर में सभी स्थिरकॉइन लेनदेन का लगभग 40% संसाधित करता है और वैश्विक स्थिरकॉइन आपूर्ति का लगभग 5% रखता है.

व्यापक वेब3 पारिस्थितिकी तंत्र की खोज करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए, बिनेंस अल्फा 2.0 मंच के डी.एफ.आई. खोज इंजन के रूप में कार्य करता है. 2025 में, इसने 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के व्यापारिक मात्रा को संसाधित किया. इसने 1.7 करोड़ उपयोगकर्ताओं को भी ऑनबोर्ड किया और 254 एयरड्रॉप में 78.2 करोड़ डॉलर का पुरस्कार वितरित किया. बिनेंस वॉलेट इस सुविधा को और बेहतर बनाता है और उपयोगकर्ताओं को विकेन्द्रीकृत ऐप्स तक सीधे और सुरक्षित तरीके से पहुँचने की अनुमति देता है.

विनियमित, सुरक्षित और संस्थागत रूप से तैयार

बुनियादी ढांचे का महत्व केवल तभी है जब लोग उस पर भरोसा कर सकें. 2025 में, बिनेंस अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के एफ.एस.आर.ए. से पूर्ण अनुमति प्राप्त करने वाला पहला वैश्विक डिजिटल परिसंपत्ति विनिमय बन गया, और यह अब तीन अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है.

यह निम्नलिखित को भी नियंत्रित करता हैः

> 54 लाख उपयोगकर्ताओं के लिए 6.69 अरब डॉलर के संभावित धोखाधड़ी और घोटाले के नुकसान को रोकने में मदद की.

> 71,000 से अधिक कानून प्रवर्तन अनुरोधों का समर्थन करता है

> 2023 से प्रमुख अवैध निधि श्रेणियों के प्रत्यक्ष संपर्क को 96% तक कम करें.

सी.ई.ओ. रिचर्ड तेंग के अनुसार, क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों को अब "बढ़ते हुए वित्तीय बुनियादी ढांचे, शासन, लचीलापन, उपयोगकर्ता संरक्षण और तनाव के तहत प्रदर्शन करने की क्षमता के रूप में आकलित किया जाता है."

निर्माता, उपयोगकर्ता और 300 मिलियन का पड़ाव

लॉन्चपूल, एच.ओ.डी.एल.र एयरड्रॉप और मेगाड्रॉप जैसे प्रोग्राम डेवलपर्स को बिनेंस के विशाल उपयोगकर्ता आधार से जोड़ते हैं. यह पारिस्थितिकी तंत्र फ्लाईव्हील वास्तविक दुनिया के परिसंपत्ति टोकनकरण, स्टेबलकॉइन रेल और राजस्व-उत्पन्न डी.एफ.आई. प्रोटोकॉल का समर्थन करता है.

सह-संस्थापक यी हे ने मिशन को सरल शब्दों में व्यक्त किया: "क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक पृथ्वी पर हर व्यक्ति को लाभान्वित करे."

‘एक्सचेंज’ कहना गलत नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे किसी आधुनिक, सॉफ्टवेयर से चलने वाली गाड़ी को सिर्फ ‘सवारी’ कह देना. तकनीकी रूप से सही, लेकिन बहुत छोटा है. बिनेंस वह बुनियादी ढांचा परत बन गया है जिस पर वैश्विक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था तेजी से चलती है, और 30 करोड़ उपयोगकर्ता पहले से ही इसे इस तरह से मान रहे हैं.

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)