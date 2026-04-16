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क्र‍िप्‍टो में अब नहीं होगा धोखा! बाइनेंस ने यूजर सेफ्टी के ल‍िए लॉन्‍च क‍िया ब‍िग‍िनर कोर्स

Binance Academy Update: वेब3 एक ओपन इकोसिस्टम है। यहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से नया टोकन लॉन्च कर सकता है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ऐसे में यूजर्स को खुद हर क्लेम की जांच करनी पड़ती है। 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 16, 2026, 04:35 PM IST
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Photo Credit: Binance
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Binance Academy: क्रिप्टो इकोसिस्टम में बढ़ते र‍िस्‍क को देखते हुए, बाइनेंस की एजुकेशनल आर्म, बाइनेंस एकेडमी (Binance Academy) ने यूजर सेफ्टी को बेहतर बनाने के मकसद से बि‍ग‍िनर लेवल का कोर्स शुरू किया है। स्कैम, फर्जी प्रोजेक्ट और हाई-रिस्क टोकन इसके तहत आम हो गया है। इस कोर्स के जर‍िये यूजर्स को सुरक्षित तरीके से क्र‍िप्‍टो और वेब3 दुनिया में घूमने की बेस‍िक जानकारी म‍िलती है।

बाइनेंस एकेडमी बाइनेंस की एजुकेशन आर्म है। नये कोर्स का खास फोकस ऑन-चेन एनालिसिस पर है। ऑन-चेन एनालिसिस एक अहम स्किल है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्‍ड विकेंद्रीकृत इंटरनेट यानी वेब3 को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। इस कोर्स के जर‍िये नए यूजर्स और पुराने यूजर्स दोनों को फायदा होगा।

वेब3 में जरूरी क्‍यों है सेफ्टी एजुकेशन

वेब3 एक ओपन इकोसिस्टम है। यहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से नया टोकन लॉन्च कर सकता है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ऐसे में यूजर्स को खुद हर क्लेम की जांच करनी पड़ती है। स्कैम और फ्रॉड बढ़ने के कारण यूजर्स को सही जानकारी और टूल्स की जरूरत है। बाइनेंस एकेडमी का यह कोर्स इस कमी को पूरा करने के मकसद से तैयार क‍िया गया है।

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यह 31 मिनट का छोटा और आसान कोर्स है। इसमें थ्‍योरी कम और प्रैक्टिकल चेक ज्यादा हैं। यूजर्स इसे कम समय में सीखकर अपनी रोजमर्रा की क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्‍वेस्‍टमेंट में यूज कर सकते हैं। कोर्स नए लोगों के अलावा ऐसे यूजर्स के लिए भी उपयोगी है, जो अपनी बेस‍िक जानकारी को मजबूत करना चाहते हैं।

रिसर्च फंडामेंटल कैसे बनाएं

कोर्स में सबसे पहले प्रोजेक्ट की फंडामेंटल जानकारी सिखाई जाती है। इसमें टोकन की कुल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोकन को टीम, निवेशकों और कम्युनिटी में कैसे बांटा गया है, यह सब शामिल है। यूजर्स को प्रमोशनल क्लेम पर भरोसा नहीं करके खुद फैक्ट चेक करने की आदत बनाना सिखाया जाता है।

इसके अलावा प्रोजेक्ट की टीम, ट्रांसपेरेंट और सेफ्टी प्रैक्टिस की जांच करना भी जरूरी है। टीम भरोसेमंद है या नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट हुआ है या नहीं, रोडमैप और यूज केस वाकई में र‍ियल‍िस्‍ट‍िक हैं या नहीं-इन सबकी जांच से असली प्रोजेक्ट को पहचानने और खतरे के संकेत (रेड फ्लैग) को पहचानने में मदद मिलती है।

कोर्स से क्‍या सीख सकेंगे?

कोर्स का अहम हिस्सा पब्लिक ब्लॉकचेन डेटा की जांच पर बेस्‍ड है। इसमें वॉलेट एक्टिविटी, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ब‍िहेव‍ियर शाम‍िल है। यूजर्स को ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के बारे में जानकारी दी जाती है। ये एक्सप्लोरर ब्लॉकचेन डेटा के लिए सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए BscScan जैसे टूल से यूजर्स ट्रांजेक्शन, वॉलेट एड्रेस या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सर्च करके पूरी ह‍िस्‍ट्री चेक कर सकते हैं। इससे टोकन बैलेंस, होल्डर्स की डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स साफ दिखती हैं। यूजर्स खुद प्रोजेक्ट क्लेम को वेरिफाई कर सकते हैं।

कोर्स में यूजर को कुछ कॉमन रेड फ्लैग भी सिखाए जाते हैं। जैसे-

  • संदिग्ध टोकन कॉन्ट्रैक्ट

  • असमान टोकन डिस्ट्रीब्यूशन

  • कमजोर या हटाई जा सकने वाली ल‍िक्‍व‍िड‍िटी

इसके अलावा मेमे टोकन पर भी खास फोकस है। मेमे टोकन अक्सर ऑनलाइन हाइप से पसंदीदा होते हैं। लेकिन कोर्स यूजर्स को भावनाओं के बजाय बेस‍िक फैक्टर्स पर जांच करना स‍िखाता है।

कैसे काम करता है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर?

ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस देता है। इनमें वॉलेट एड्रेस, ट्रांजेक्शन हैश या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालकर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, टोकन बैलेंस, होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स आसानी से देखी जा सकती हैं। इससे कोई भी शख्‍स प्रोजेक्ट के ल‍िक्‍व‍िड‍िटी स्टेटस या टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई कर सकता है। कोर्स में बताया जाता है क‍ि हमेशा ऑफिशियल लिंक चेक करें, टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दोबारा कन्फर्म करें और गारंटीड प्रॉफिट का लालच देने वाले ऑफर से सावधान रहें।

क्‍यों मायने रखता है यह कोर्स?

यह क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़े बदलाव का संकेत है। अब हाइप पर भरोसा करने के बजाय यूजर्स को जानकारी देकर मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लंबे समय तक क्र‍िप्‍टो में बने रहने के लि‍ए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। खुद डेटा वेरिफाई करने की कैप‍िस‍िटी अब जरूरी हो गई है। जो यूजर्स इन स्किल्स को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स आसान शुरुआत है। ऑन-चेन एनालिसिस एक प्रैक्टिकल स्किल है जो यूजर्स की जानकारी वेर‍िफाई करने और डिजिटल एसेट्स में बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। टोकन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ने से पहले कुछ आसान और दोहराने योग्य स्टेप्स फॉलो करने से एसेट्स की सेफ्टी काफी बढ़ जाती है और आम र‍िस्‍क से बचा जा सकता है।

बाइनेंस एकेडमी पर उपलब्ध कोर्स को कोई भी फ्री में एक्सेस कर सकता है। इससे यूजर्स ऑन-चेन डेटा को बेहतर तरीके समझ सकेंगे और क्र‍िप्‍टो इकोसिस्टम में ज्‍यादा सुरक्ष‍ित रह सकेंगे। इसके बारे में श‍िक्ष‍ित होना ही सबसे अच्छा सेफ्टी टूल है। खासकर भारत जैसे देश में जहां क्रिप्टो के न‍िवेशक बढ़ रहे हैं, ऐसी पहल यूजर्स को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)

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