Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Consumer connect
  • /डाबर और सौरव गांगुली ने सेलिब्रिटी एंगेजमेंट को दिया नया डिजिटल रूप, AI से बने पर्सनलाइज्ड कोचिंग वीडियो हुए वायरल

डाबर और सौरव गांगुली ने सेलिब्रिटी एंगेजमेंट को दिया नया डिजिटल रूप, AI से बने पर्सनलाइज्ड कोचिंग वीडियो हुए वायरल

इस कैंपेन की खासियत इसका टेक्नीकल फ्रेमवर्क है. इसमें जनरेटिव AI और मेटा प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट तैयार किया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 26, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:20 PM IST
डाबर और सौरव गांगुली ने सेलिब्रिटी एंगेजमेंट को दिया नया डिजिटल रूप, AI से बने पर्सनलाइज्ड कोचिंग वीडियो हुए वायरल
Image Credit: X/Social Media/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इस जगह पैर रखते ही दब जाती है धरती! कूदने पर हवा में उछलने लगते हैं लोग, जानिए...
Mainpat Jaljali Ground31 min ago
2
UPSC AI Verification32 min ago
3
Heatwave32 min ago
4
mumbai32 min ago
5
Haryana news43 min ago