Advertisement
trendingNow13079273
Hindi NewsConsumer connectरिकॉर्ड भागीदारी के साथ खत्म हुआ 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, पाठकों की संख्या में 20% बढ़ोतरी

रिकॉर्ड भागीदारी के साथ खत्म हुआ 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, पाठकों की संख्या में 20% बढ़ोतरी

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का समापन माननीय प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि करता है कि “जब नागरिक पढ़ते हैं, तब देश आगे बढ़ता है.”

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिकॉर्ड भागीदारी के साथ खत्म हुआ 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, पाठकों की संख्या में 20% बढ़ोतरी

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के आखिरी दिन की ढलती शाम में भी पुस्तकों के स्टॉल पर पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ जुटी रही. लोग लाइनों में लगकर किताबें खरीद रहे थे, अपने प्रिय लेखकों को सुनने के लिए भीड़ में जगह बनाने की मशक्कत कर रहे थे, वही बाल विभिन्न संवाद मंचों पर देश के ख्याति प्राप्त लोग अपने विचार और यात्रा साझा कर रहे थे. नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का यह 53वां संस्करण देश में विचार, संवाद और पुस्तकों के सबसे बड़े उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया गया. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रिकॉर्ड संख्या में लोग यहां पहुंचे. पहली बार मेला में प्रवेश निशुल्क होना भी इसकी एक बड़ी वजह रही. रविवार 18 जनवरी को यह 15–20% की अधिक बढ़ोतरी के साथ विधिवत संपन्न हो गया. शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत द्वारा आयोजित इस नौ-दिवसीय मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशकों ने भाग लिया और 1000 वक्ताओं की भागीदारी के साथ 600 से अधिक चयनित कार्यक्रम आयोजित किए गए.

विभिन्न श्रेणियों के प्रकाशकों ने बताया कि निशुल्क प्रवेश से दर्शक संख्या में वृद्धि हुई, पाठक वर्ग का विस्तार हुआ और बिक्री में 30% सुधार देखने को मिला. कई प्रकाशकों ने यह भी महसूस किया कि पाठक अधिक सहज और संलग्न रहे. परिवारों, छात्रों और पहली बार आने वाले आगंतुकों ने स्टॉल्स पर अधिक समय बिताया और खरीदारी में रुचि दिखाई. बाल साहित्य और सामान्य रुचि के प्रकाशकों ने पुस्तकों की बेहतर खोज, सभी आयु वर्गों में निरंतर रुचि और कुल बिक्री में वृद्धि की सूचना दी. इस वर्ष एक नई पहल के तहत, एनबीटी (नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के आयोजक) ने इनोवेटिव स्टॉल प्रस्तुत करने वाले विभिन्न प्रकाशकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए. इन प्रमाण पत्रों को हासिल करने वालों में सम्मानित अतिथि देश कतर, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, नोटियन प्रेस, राजकमल प्रकाशन, हार्पर कॉलिन्स, पेगासस और वी. के. ग्लोबल शामिल रहे.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशकों ने भाग लिया, 600 से अधिक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए और 1000 से अधिक वक्ताओं ने सहभागिता की. देश-विदेश से अनुमानित 20 लाख से अधिक आगंतुकों ने मेले का दौरा किया. पाठक, छात्र, परिवार, लेखक और प्रकाशन जगत से जुड़े लोग पूरे आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिससे एक जीवंत और समावेशी साहित्यिक वातावरण बना रहा.

भारतीय सैन्य थीम पवेलियन आकर्षण का केंद्र 
पुस्तक मेला 2026 का एक प्रमुख आकर्षण 1000 वर्ग मीटर में फैला थीम पवेलियन 'भारतीय सैन्य इतिहास: शौर्य एवं प्रज्ञा @75' रहा, जो मेले के सबसे अधिक देखे और चर्चित स्थलों में से एक बना. इस पवेलियन में भारतीय सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया तथा 100 से अधिक विशेष सत्र आयोजित हुए. यहां अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की वास्तविक आकार की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गईं, साथ ही 21 परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन और योगदान पर आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई गईं.

fallback

थलसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख ने भी पवेलियन का दौरा किया

विभिन्न विषयों पर आधारित सत्रों में प्राचीन भारतीय युद्ध-कौशल, कारगिल युद्ध के प्रत्यक्ष अनुभव, “सैम और सगत”, दो महान सैन्य नेताओं पर केंद्रित सत्र, भारतीय नौसेना की भूमिका, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका, “1971: एक राष्ट्र के निर्माण की गाथा” तथा परमवीर चक्र विजेता मेजर राम राघोबा राणे की विरासत पर समूह चर्चा शामिल रही. थलसेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रसेवा जैसे विषयों पर संवाद किया. थलसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख ने भी पवेलियन का दौरा किया. नौसेना प्रमुख ने नागरिकों से पढ़ने की आदत विकसित करने का आग्रह किया और “किंडल पीढ़ी” के युवाओं को पुस्तकों से जुड़ा देखकर प्रसन्नता व्यक्त की. थलसेना प्रमुख ने बाल पाठकों से संवाद कर ज्ञान, अनुशासन और जिज्ञासा के महत्व को रेखांकित किया.

fallback

कई बड़ी हस्तियां रहीं मौजूद

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया. इस अवसर पर कतर और स्पेन के संस्कृति मंत्री भी उपस्थित रहे. मेले में आने वाले विशिष्ट अतिथियों में श्री अमित शाह (माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री), श्री भगवंत मान (माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब), श्री गजेंद्र सिंह शेखावत (माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री), जनरल अनिल चौहान (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ), जनरल उपेंद्र द्विवेदी (थल सेना प्रमुख), एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी (नौसेना प्रमुख), जनरल (से.नि.) वीके. सिंह (माननीय राज्यपाल, मिजोरम), श्री आरएन. रवि (माननीय राज्यपाल, तमिलनाडु), श्री एन. इंद्रसेन रेड्डी (माननीय राज्यपाल, त्रिपुरा), श्री हरिवंश नारायण सिंह (उप सभापति, राज्यसभा), डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, मेजर जनरल (डॉ.) बिपिन बख्शी, श्री सुधांशु त्रिवेदी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे. मेले में शुंभांशु शुक्ला, रिकी केज, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, जया किशोरी, कैलाश सत्यार्थी सहित अनेक प्रतिष्ठित लेखक, विचारक और सार्वजनिक व्यक्तित्वों ने भाग लिया, जिनके सत्रों में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे.

fallback

मजबूत वैश्विक सहभागिता से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 को मिली नई पहचान 
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में अंतरराष्ट्रीय सहभागिता एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही. सम्मानित अतिथि देश कतर और फोकस देश स्पेन शामिल रहे. इंटरनेशनल इवेंट्स कॉर्नर में साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए. स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, ईरान, इज़राइल, जापान, तुर्की, चिली सहित 35 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने साहित्य, जीवनानुभव, प्रकृति और सह-अस्तित्व, स्मृति और विस्थापन, अनुवाद, बहुभाषी कविता, बाल साहित्य, रंगमंच और साहित्यिक अनुवाद में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता जैसे विषयों पर संवाद किया.

fallback

स्पेनिश साहित्यिक परंपराओं पर आधुनिकतावादी कविता और बहुसांस्कृतिक प्रभावों पर चर्चा हुई, साथ ही स्पेनिश, बास्क, कैटलन, एस्टुरियन, बांग्ला और हिंदी में बहुभाषी कविता पाठ ने भाषाई विविधता को समकालीन साहित्य की शक्ति के रूप में रेखांकित किया. कतर के नेतृत्व में खाड़ी देशों के साथ सांस्कृतिक संवाद में साझा कथा परंपराओं और पश्चिम एशिया में भारतीय साहित्यिक व नाट्य रूपों की गूंज पर प्रकाश डाला गया. इन सभी संवादों ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले को वैश्विक साहित्यिक विमर्श, सांस्कृतिक समझ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एक सशक्त मंच के रूप में स्थापित किया.

fallback

बच्चों और परिवारों पर रहा विशेष फोकस 
बच्चे और परिवार नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के केंद्र में रहे. बच्चों के पवेलियन “किड्ज़ एक्सप्रेस” में स्टोरीटेलिंग, रंगमंच, कला एवं शिल्प कार्यशालाएं, क्विज, वैदिक गणित सत्र, बुक कवर डिजाइन कार्यशालाएं और बाल लेखकों से संवाद जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए. नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 ने सीईओस्पीक और न्यू दिल्ली राइट्स टेबल जैसी पहलों के माध्यम से 70 से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के बीच अधिकार विनिमय को बढ़ावा देते हुए एक प्रमुख बी2बी मंच के रूप में भी अपनी भूमिका मजबूत की. मेले की शामें सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार रहीं. इनमें रिकी केज, मंगणियार कलाकार, रहस्य द प्रोजेक्ट तथा भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड्स के साथ-साथ समकालीन संगीत प्रस्तुतियां शामिल रहीं, जिन्होंने एम्फीथिएटर में बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया.

पुस्तकों का राष्ट्रीय उत्सव संपन्न 
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का समापन माननीय प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि करता है कि “जब नागरिक पढ़ते हैं, तब देश आगे बढ़ता है.” मेले को मिली व्यापक जनभागीदारी, बढ़ी हुई पहुंच और अंतरराष्ट्रीय संवाद भारत की पठन संस्कृति को एक सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करते हैं. इस उत्साह को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत पाठकों, प्रकाशकों और लेखकों का स्वागत आगामी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में करने के लिए उत्साहित है, जो 16 से 24 जनवरी 2027 तक आयोजित होगा। आगामी संस्करण में पुस्तकों, विचारों और सांस्कृतिक संवाद का और भी समृद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रवेश पुनः सभी के लिए निःशुल्क रहेगा.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Delhi

Trending news

कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
Kokborok Day
कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
indira gandhi
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
mumbai
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
Cambodia Job Scam
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
BMC Chunav 2026
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
UAE
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
Manipurgang rape survivor death
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
BMC polls
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
पश्चिम बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी के सहारे जीती थी भाजपा, कैसे हुआ था मिलन?
Bengal Chunav 2026
पश्चिम बंगाल में पहली बार ममता बनर्जी के सहारे जीती थी भाजपा, कैसे हुआ था मिलन?
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?