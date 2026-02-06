Advertisement
trendingNow13099907
Hindi NewsConsumer connectअनुभव से एडैप्टेबिलिटी तक: AI के काम को नया रूप देने के दौर में प्रासंगिक कैसे रहें

अनुभव से एडैप्टेबिलिटी तक: AI के काम को नया रूप देने के दौर में प्रासंगिक कैसे रहें

AI अब सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, अब यह काम करने का तरीका बदल रहा है. ऑफिस से लेकर इंडस्ट्री लीडरशिप तक हर स्तर पर AI यह तय कर रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा. खासकर मिड-लेवल और सीनियर प्रोफेशनल्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने लंबे एक्सपीरियंस को नई तकनीकों और बदलती जरूरतों के साथ कैसे जोड़ें.  AI-इनेबल्ड वर्कप्लेस में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी को विरोध नहीं, बल्कि सहयोगी मानकर अपने काम और लीडरशिप को नया रूप दे रहे हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनुभव से एडैप्टेबिलिटी तक: AI के काम को नया रूप देने के दौर में प्रासंगिक कैसे रहें

AI तेजी से काम करने के तरीकों को बदल रहा है, और जो प्रोफेशनल्स AI को अपनाने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, उनके करियर छोटे होने का जोखिम बढ़ रहा है. यह खासतौर पर मिड-लेवल और सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए सच है, जिनका काम करने का तरीका AI से पहले के दौर में बना है. जैसे-जैसे संगठन AI को तेजी से अपना रहे हैं, AI का विरोध करना अब कोई व्यवहारिक रणनीति नहीं रह गई है.

Zee Media के साथ मिलकर बनाया गया ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ का अंतिम एपिसोड बताता है कि AI-पावर्ड वर्कप्लेस किस तरह नए एक्सपेक्टेशन्स को जन्म दे रहे हैं, खासकर अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए. LinkedIn की APAC VP of Talent & Learning Solutions रुची आनंद और Wipro के Chief Operating Officer संजीव जैन बताते हैं कि AI-इनेबल्ड वर्कप्लेस में प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रोफेशनल्स को सीखने, माइंडसेट और लीडरशिप पर दोबारा सोचने की जरूरत क्यों है.

सिर्फ अनुभव अब काफी नहीं है
AI से पहले जो चीजें प्रोफेशनल्स को सफल बनाती थीं, वे लंबे समय तक जरूरी नहीं कि काम आएं. अनुभव अब भी मायने रखता है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है, क्योंकि रोल और स्किल्स लगातार बदल रही हैं. इसलिए, जैसा कि आनंद एपिसोड में बताती हैं, सीखने की क्षमता अब एक कोर स्किल बनती जा रही है. वह इसे इस तरह परिभाषित करती हैं कि “काम के फ्लो के बीच सीखने के लिए जगह बनाना, नए टूल्स को अपनाना और जिज्ञासु बने रहना.” मिड-लेवल और सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए, प्रासंगिकता अब इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि वे कितनी तेजी से अपनी स्किल्स अपडेट कर पाते हैं, सीख को नए संदर्भों में लागू कर पाते हैं और एडैप्टेबिलिटी दिखाते हैं – न कि सिर्फ पुराने अनुभव की गहराई पर.

Add Zee News as a Preferred Source

अनलर्न, रीलर्न, रिपीट
खुद को नए सिरे से ढालना अब कभी-कभार होने वाली चीज नहीं रही, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. जैसा कि जैन कहते हैं, “हमें अनलर्न करना होगा, फिर सीखना होगा और फिर दोबारा सीखना होगा. जो हमने कल सीखा था, उसी पर पूरी जिंदगी नहीं जी सकते, अब वह काम नहीं करेगा.” जैसे-जैसे स्किल्स और काम करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए खुद को नए सिरे से ढालना अनिवार्य हो जाता है. आनंद कहती हैं, “AI कम नौकरियों के बारे में नहीं, बल्कि नई नौकरियों के बारे में है,” और इसी से यह साफ होता है कि बदलाव के लिए खुले रहना क्यों जरूरी है. अहम बात यह भी है कि खुद को नए सिरे से ढालना लीडरशिप की जिम्मेदारी भी है: सीनियर प्रोफेशनल्स टीम के नॉर्म्स बनाते हैं, लर्निंग कल्चर को प्रभावित करते हैं और यह संकेत देते हैं कि पूरे संगठन में एडैप्टेशन और सीखने को प्रोत्साहन मिलता है या नहीं.

AI-फर्स्ट माइंडसेट हाई-वैल्यू लीडरशिप को खोलता है
जैसा कि जैन बताते हैं, AI-फर्स्ट होने का मतलब AI को एक ‘बडी’ की तरह देखना है – इसे इस तरह इस्तेमाल करना कि मानसिक बोझ कम हो, ताकि प्रोफेशनल्स क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और लीडरशिप पर ज्यादा ध्यान दे सकें. यह खासतौर पर सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए प्रासंगिक है, जिनकी वैल्यू अब जजमेंट, मेंटरिंग, प्रॉब्लम-सॉल्विंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में ज्यादा होती जा रही है.

हालांकि, AI-फर्स्ट लीडरशिप सिर्फ टेक्निकल महारत तक सीमित नहीं है. इसका मतलब है AI का इस्तेमाल इंसानी ताकतों को और बेहतर बनाने के लिए करना - ताकि अनुभवी प्रोफेशनल्स ज्यादा स्पष्टता, उद्देश्य और प्रभाव के साथ लीड कर सकें. AI-इनेबल्ड वर्कप्लेस में, वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सीखना कभी नहीं छोड़ते, बदलाव के लिए खुले रहते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सबसे मजबूत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करते हैं, न कि उन्हें बदलने के लिए.

Beyond AI, CVs & JDs का अंतिम एपिसोड देखें और जानें कि करियर रियल टाइम में कैसे दोबारा परिभाषित हो रहे हैं:  

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

AI in WorkplaceCareer Adaptability

Trending news

होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
Zee Real Heroes Award 2026
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल