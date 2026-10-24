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बदलाव की बयारः IVF छात्र प्रोजेक्ट का हिस्सा बने फरीदाबाद जेल के कैदी, तैयार किए 250 दिवाली हैम्पर

इस बार की दीवाली में फरीदाबाद के जेल के 100 से अधिक कैदियों के हाथों का हुनर पूरी दुनिया देखेगी. इन कैदियों की जिंदगी संवारने में नोएडा के 'स्टेप बाय स्टेप' स्कूल की छात्रा मेहर गुप्ता का बड़ा योगदान है. मेहर गुप्ता ही वह शख्स हैं, जिन्होंने 'इंडिया विजन फाउंडेशन' (IVF) के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाया.

Edited ByK Raj Mishra
Published: Oct 24, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 02:51 PM IST
बदलाव की बयारः IVF छात्र प्रोजेक्ट का हिस्सा बने फरीदाबाद जेल के कैदी, तैयार किए 250 दिवाली हैम्पर
Image Credit: IVF छात्र प्रोजेक्ट का हिस्सा बने फरीदाबाद जेल के कैदी, तैयार किए 250 दिवाली हैम्पर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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