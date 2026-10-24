/बदलाव की बयारः IVF छात्र प्रोजेक्ट का हिस्सा बने फरीदाबाद जेल के कैदी, तैयार किए 250 दिवाली हैम्पर

फरीदाबाद जिला जेल के कुछ कैदियों के लिए इस बार की दिवाली काफी स्पेशल रहने वाली है. यह कैदी भले ही जेल की चारदीवारी में बंद हों, लेकिन उनके हाथों का हुनर अब पूरी दुनिया देखेगी. दरअसल, इस बार की दीवाली में फरीदाबाद के जेल के 100 से अधिक कैदियों ने 'फीनिक्स क्रिएशंस' के तहत 250 से ज्यादा दीवाली हैंपर तैयार किए हैं. अब ये प्रोडक्ट मार्केट में उतारे जाएंगे और इनसे जितनी कमाई होगी, उसे उन कैदियों को बांट दिया जाएगा. इससे कैदियों को जेल में रहते हुए भी अपने लिए रोजगार का साधन मिल जाएगा. इन कैदियों की जिंदगी संवारने में नोएडा के 'स्टेप बाय स्टेप' स्कूल की छात्रा मेहर गुप्ता का बड़ा योगदान है. मेहर गुप्ता ही वह शख्स हैं, जिन्होंने 'इंडिया विजन फाउंडेशन' (IVF) के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाया. इस सराहनीय कार्य के लिए अब फाउंडेशन ने मेहर गुप्ता को 'सेव द नेक्स्ट विक्टिम' यूथ अवार्ड से सम्मानित किया है.