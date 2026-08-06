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AI के दौर में करियर की नई उड़ान! Galgotias University और Accenture LearnVantage लेकर आए Future-Ready BTech-BBA प्रोग्राम

गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एक्सेंचर लर्नवैंटेज के साथ मिलकर एआई आधारित इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड बीटेक और बीबीए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं. नए कोर्स छात्रों को क्लाउड, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डिजाइन इंजीनियरिंग और एआई-पावर्ड मैनेजमेंट जैसी आधुनिक स्किल्स के साथ इंडस्ट्री-रेडी बनाने पर केंद्रित हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 06, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:13 PM IST
AI के दौर में करियर की नई उड़ान! Galgotias University और Accenture LearnVantage लेकर आए Future-Ready BTech-BBA प्रोग्राम

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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