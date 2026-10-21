हर घर दिवाली अभियान के तहत जरूरतमंदों की मदद में जुटे समाजसेवी पार्थ गौतम

बरेली, उत्तर प्रदेश. दिवाली का त्योहार हर घर में खुशियां और रोशनी लेकर आता है, लेकिन कुछ परिवारों के जीवन में मुश्किलें इतनी गहरी होती हैं कि उनके लिए सामान्य जीवन में लौटना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है. बरेली में समाजसेवी पार्थ गौतम अपने ‘हर घर दिवाली’ अभियान के जरिए ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने और उनके जीवन में उम्मीद जगाने का प्रयास कर रहे हैं. इस वर्ष अभियान के तहत 2,000 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. इस पहल का उद्देश्य केवल त्योहार की खुशियां बांटना नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों के साथ खड़े रहकर उन्हें हरसंभव सहयोग देना भी है.
इस अभियान से जुड़ी एक भावुक कहानी उस महिला की है, जिसका चेहरा रसोई में हुए एक हादसे के कारण बुरी तरह झुलस गया था. हादसे के बाद महिला को गंभीर शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा और चेहरे पर आई चोटों ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया. इस घटना का असर पूरे परिवार पर पड़ा. महिला की हालत और लगातार बनी परेशानियों के बीच परिवार इस कदर टूट चुका था कि उसने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वह ठीक नहीं हो सकतीं, तो इससे अच्छा है कि उनकी मृत्यु ही हो जाए. परिवार के ये शब्द उसकी निराशा और लंबे समय से झेली जा रही तकलीफ को बयां कर रहे थे.
पिछले वर्ष ‘हर घर दिवाली’ अभियान के दौरान जब समाजसेवी पार्थ गौतम उस महिला के घर पहुंचे और परिवार की स्थिति को करीब से देखा, तो उन्होंने उनकी पीड़ा को समझते हुए साथ देने का भरोसा दिलाया. परिवार की बेबसी सुनकर पार्थ गौतम ने कहा कि इस कठिन समय में परिवार का साथ देना उनका धर्म है और वे उन्हें इस संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला के इलाज के लिए देश के बेहतरीन अस्पतालों से लेकर विदेश तक, जहां भी उचित चिकित्सा की जरूरत होगी, वे अपनी ओर से हरसंभव मदद करने का प्रयास करेंगे.
इसके बाद पार्थ गौतम और उनकी टीम ने महिला के इलाज में लगातार सहयोग किया. कई चरणों में प्लास्टिक सर्जरी और चिकित्सा सहायता के बाद अब महिला की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है. यह कहानी केवल एक महिला के उपचार की नहीं, बल्कि उस भरोसे की भी है, जो मुश्किल समय में किसी परिवार को दोबारा उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है. परिवार के लिए यह सहयोग ऐसे समय में मिला, जब परिस्थितियों ने उनकी उम्मीद लगभग तोड़ दी थी.
इसी भावना के साथ पार्थ गौतम इस वर्ष भी ‘हर घर दिवाली’ अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. अभियान के तहत बरेली में प्रतिदिन लगभग 80 परिवारों से मुलाकात की जा रही है. इन मुलाकातों के दौरान परिवारों की परिस्थितियों और जरूरतों को समझने के साथ आर्थिक सहायता, शिक्षा से जुड़ा सहयोग और स्वास्थ्य जांच जैसी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है. इस वर्ष 2,000 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को त्योहार के अवसर पर सहयोग मिल सके.
अभियान की खासियत इसका जमीनी स्तर पर काम करने का तरीका है. घर-घर जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और जरूरत के अनुसार सहायता पहुंचाने का प्रयास करना इस पहल का अहम हिस्सा है. महिला के इलाज में लगातार सहयोग की कहानी इसी कार्यशैली को सामने लाती है, जहां मदद को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित रखने के बजाय जरूरत के समय आगे बढ़ाने की कोशिश की गई.
दिवाली रोशनी, उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है. ‘हर घर दिवाली’ अभियान के माध्यम से समाजसेवी पार्थ गौतम का प्रयास है कि आर्थिक कठिनाइयों और व्यक्तिगत संकटों से जूझ रहे परिवार भी सम्मान और खुशी के साथ त्योहार मना सकें. इस वर्ष 2,000 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य इसी सोच को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है. महिला और उसके परिवार की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी समय पर मिला सहयोग केवल मुश्किलें कम नहीं करता, बल्कि टूटती हुई उम्मीद को फिर से जीवित करने का माध्यम भी बन सकता है.
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