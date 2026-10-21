हर घर दिवाली अभियान के तहत जरूरतमंदों की मदद में जुटे समाजसेवी पार्थ गौतम

इस अभियान से जुड़ी एक भावुक कहानी उस महिला की है, जिसका चेहरा रसोई में हुए एक हादसे के कारण बुरी तरह झुलस गया था. हादसे के बाद महिला को गंभीर शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ा और चेहरे पर आई चोटों ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया. इस घटना का असर पूरे परिवार पर पड़ा. महिला की हालत और लगातार बनी परेशानियों के बीच परिवार इस कदर टूट चुका था कि उसने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वह ठीक नहीं हो सकतीं, तो इससे अच्छा है कि उनकी मृत्यु ही हो जाए. परिवार के ये शब्द उसकी निराशा और लंबे समय से झेली जा रही तकलीफ को बयां कर रहे थे.