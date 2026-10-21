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हर घर दिवाली अभियान के तहत जरूरतमंदों की मदद में जुटे समाजसेवी पार्थ गौतम

बरेली में पार्थ गौतम का ‘हर घर दिवाली’ अभियान इस वर्ष 2,000 जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रहा है. अभियान के तहत आर्थिक सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए लोगों के जीवन में उम्मीद जगाने का प्रयास किया जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 21, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 07:35 PM IST
हर घर दिवाली अभियान के तहत जरूरतमंदों की मदद में जुटे समाजसेवी पार्थ गौतम

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