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रोज की बाइक अब सिर्फ बाइक नहीं रही

Hero MotoCorp ने इस बार 125cc सेगमेंट को एक बिल्कुल नई नजर से देखा है और नतीजा जो सामने आया है, वो भारत की कमियूटर बाइक की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:25 PM IST
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रोज की बाइक अब सिर्फ बाइक नहीं रही

भारत में मोटरसाइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं है. किसी के लिए यह कॉलेज का पहला सपना है. किसी के लिए दुकान खोलने की शुरुआत. किसी के लिए घर और काम के बीच की वो पतली डोर जो हर दिन बाँधे रखती है. और किसी के लिए-  बस वो पल, जब सड़क खुली हो और हवा साथ हो. जो भी हो आपका सफर-  Glamour X उसे बदलने आई है.

Hero MotoCorp ने इस बार 125cc सेगमेंट को एक बिल्कुल नई नजर से देखा है और नतीजा जो सामने आया है, वो भारत की कमियूटर बाइक की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया. वो तकनीक जो कभी बड़ी बाइक्स की थी, अब आपकी है...Glamour X में जो फीचर्स दिए गए हैं, उन्हें देखकर एक बार तो लगता है-  क्या यह सच में एक कमियूटर बाइक है?

Ride-by-Wire तकनीक के साथ तीन राइड मोड्स — इको, सड़क और शक्ति. मतलब सुबह की शांत सवारी हो या हाईवे पर खुला रास्ता, बाइक आपकी जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेती है.

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Cruise Control अब सिर्फ बड़ी भ्रमण बाइक्स का हिस्सा नहीं.. Glamour X पर यह फीचर आपकी लंबी सवारी को थकान से मुक्त करता है — और 65 किमी/लीटर की माइलेज के साथ मिलकर यह जेब पर भी मेहरबान रहता है.

Panic Brake Alert भी यहां है-  इमरजेंसी ब्रेकिंग पर हैजर्ड लाइट्स अपने आप एक्टिव हो जाती हैं. भारतीय सड़कों पर यह सुविधा कितनी जरूरी है, यह हम सब जानते हैं और सबसे बड़ी बात-  दुनिया में पहली बार, कोई बाइक है जो डेड बैटरी में भी किक-स्टार्ट हो सकती है. एक छोटी-सी तकनीक, लेकिन जो सुबह सात बजे आपको फंसने से बचा सकती है.

60 से ज्यादा फीचर्स वाला adaptive digital display अलग से. LED लाइटिंग सेटअप अलग. SPRINT EBT इंजन, जो Xtreme 125R में भी है — वो भी दिखने में भी कम नहीं

Glamour X की बात सिर्फ तकनीक तक नहीं रुकती. इसका डिजाइन भी बताता है कि यह किस सोच से बनाई गई है. चौड़ा हैंडलबार, लंबी और आरामदायक सीट, पिलियन के लिए भी बेहतर जगह. और सीट के नीचे स्टोरेज जहाँ दो स्मार्टफोन एक साथ रखे जा सकते हैं — छोटी बात, लेकिन बड़ी सोच. ट्रैफिक में खड़े हों या हाईवे पर दौड़ रहे हों, Glamour X की मौजूदगी महसूस होती है.

जब पूरा देश एक साथ बोले- असली गवाह तो बाजार है

अगस्त 2025 में लॉन्च के बाद से Glamour X को लेकर 3.73 लाख एनक्वायरीज आई हैं — पिछले साल के मुकाबले 63% ज्यादा. Hero का 125cc श्रेणी में बाजार हिस्सेदारी 3.6% बढ़ा.. नॉर्थ जोन में एनक्वायरी 117% उछली, और अकेले दिल्ली में यह आंकड़ा 173% रहा. आज Glamour की कुल रिटेल सेल का 75% हिस्सा अकेले Glamour X से आता है.

ये सिर्फ संख्याएँ नहीं हैं. ये लाखों भारतीय राइडर्स का फैसला है — बिहार से गुजरात तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक.

आगे की सड़क

भारत का दैनिक-यात्री राइडर बदल रहा है. वो अब सिर्फ माइलेज नहीं चाहता — वो चाहता है डिजाइन, तकनीक, आराम और वो एहसास जो उसे बताए कि वो आगे बढ़ रहा है. Glamour X ठीक यही देती है और जिस रफ्तार से देशभर के सवार इसे अपना रहे हैं — लगता है, भारत की सड़कों का अगला अध्याय शुरू हो चुका है.

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