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'कपिला' ने किसानों की उत्पादकता सुरक्षित रखने के लिए समय रहते तैयारी पर दिया जोर

भारत के डेयरी सेक्टर में मौसमी बदलावों का किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ता है. इनमें से गर्मी का मौसम सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जो हीट स्ट्रेस, चारे की कम खपत और दूध उत्पादन में स्पष्ट गिरावट लेकर आता है. कई किसानों के लिए यह मौसम विकास से ज्यादा गिरावट को संभालने का समय बन जाता है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 04, 2026, 04:26 PM IST
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kapila pashu aahar
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भारत के डेयरी सेक्टर में मौसमी बदलावों का किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ता है. इनमें से गर्मी का मौसम सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जो हीट स्ट्रेस, चारे की कम खपत और दूध उत्पादन में स्पष्ट गिरावट लेकर आता है. कई किसानों के लिए यह मौसम विकास से ज्यादा गिरावट को संभालने का समय बन जाता है.

इस चुनौती को सिर्फ गर्मी का असर नहीं, बल्कि समय रहते एहतियाती कदम न उठाना और गंभीर बनाता है. ज्यादातर मामलों में किसान तब अलर्ट होते हैं, जब उत्पादकता पहले ही गिरने लगती है और तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है. यह रिएक्टिव अप्रोच लंबे समय से पशुपालन प्रबंधन में एक बड़ी कमी रही है, जिससे अक्सर ऐसे नुकसान होते हैं, जिन्हें थोड़े से प्रयासों से टाला जा सकता है. 

इसी को ध्यान में रखते हुए कपिला पशु आहार ने अपना ‘तैयारी का मौसम’ अभियान शुरू किया, जो एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण विचार पर आधारित है- प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि तैयारी ही गर्मियों में उत्पादकता बनाए रखने की कुंजी है.

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यह अभियान कृषि इको सिस्टम की एक बुनियादी जरूरत को संबोधित करता है समय रहते हस्तक्षेप के प्रति जागरूकता की कमी. हालांकि हीट स्ट्रेस के प्रभाव पहले से अनुमानित होते हैं, लेकिन उनके लिए पहले से योजना नहीं बनाई जाती. जब तक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तब तक रिकवरी धीमी और कम प्रभावी हो जाती है.

कपिला पशु आहार के CMO और डायरेक्टर तरु शिवहरे ने कहा कि हमें यह एहसास हुआ कि असली चुनौती सिर्फ गर्मी का प्रभाव नहीं, बल्कि उसके प्रति देर से प्रतिक्रिया देना है. किसान अक्सर तभी कदम उठाते हैं जब उत्पादकता गिरने लगती है. ‘तैयारी का मौसम’ के जरिए हम यह बताना चाहते थे कि समय पर तैयारी इन नुकसानों को काफी हद तक कम कर सकती है और निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है. 

इस अप्रोच के फायदे तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों हैं. समय रहते की गई तैयारी पशुओं के स्वास्थ्य को स्थिर रखने, बेहतर चारा खपत सुनिश्चित करने और चरम गर्मी के दौरान भी दूध उत्पादन बनाए रखने में मदद करती है. साथ ही अंतिम समय में किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों की जरूरत कम हो जाती है, जो अक्सर कम प्रभावी और ज्यादा संसाधन-खर्चीले होते हैंय

उत्पादकता से आगे बढ़कर, यह अभियान किसानों की आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देता है. स्थिर उत्पादन का मतलब है अधिक अनुमानित आय, जो ऐसे इको सिस्टम में बेहद महत्वपूर्ण है जहां मौसमी उतार-चढ़ाव आय को काफी प्रभावित कर सकते हैं.

इस अभियान की एक और खासियत इसकी सादगी है. जटिल समाधान पेश करने के बजाय यह व्यावहारिक और लागू किए जा सकने वाले कदमों पर ध्यान देता है. किसानों को नियमित फीडिंग प्रैक्टिस अपनाने और मौसमी बदलावों के लिए पहले से योजना बनाने के लिए प्रेरित करता है. इससे यह संदेश अलग-अलग क्षेत्रों और कृषि समुदायों के लिए आसानी से समझने योग्य बन जाता है.

INDPNT फाउंडर विपुल शास्त्री ने कहा कि INDPNT (इंडिपेंडेंट) द्वारा कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया यह अभियान किसानों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इसकी कहानी जमीनी सच्चाइयों को दर्शाती है और व्यवहार में सार्थक बदलाव लाती है. असल समस्या गर्मी नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी सोच थी. जैसे ही हमने गर्मी को एक अनुमानित चरण के रूप में देखा, न कि एक अनिवार्य समस्या के रूप में, ‘तैयारी का मौसम’ का विचार स्वतः स्पष्ट हो गया. मौसम नहीं बदलता, लेकिन हमारा नजरिया बदल सकता है.  

समय रहते तैयारी को बढ़ावा देकर, कपिला केवल एक मौसमी समस्या का समाधान नहीं कर रहा, बल्कि खेती के प्रति अधिक मजबूत और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित कर रहा है.

इस तरह ‘तैयारी का मौसम’ सिर्फ एक कम्युनिकेशन अभियान नहीं रह जाता, बल्कि यह सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है कि सही योजना और समय पर कार्रवाई के साथ किसान अपनी उत्पादकता को सुरक्षित रख सकते हैं और सबसे कठिन मौसमों का भी बेहतर नियंत्रण के साथ सामना कर सकते हैं.

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)

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