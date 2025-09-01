लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरियों के बारे में जानिए, इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए ये क्यों जरूरी है?

Electric Scooter Battery: भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का चलन बढ़ने के साथ ही, अब लोग सिर्फ यह नहीं पूछते कि ये कितनी दूर जा सकती है? बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि यह कितने समय तक चलेगी? इस सवाल का सबसे अहम जवाब इलेक्ट्रिक व्हीकल के सबसे जरूरी हिस्से बैटरी में छिपा है. आजकल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में मुख्य तौर पर दो तरह की बैटरी इस्तेमाल होती हैं पहली- निकेल मैंगनीज कोबाल्ट (NMC) और दूसरी लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP). दोनों की अपनी-अपनी खासियतें और कमियां हैं.

कुछ कंपनियां अब LFP बैटरी का इस्तेमाल कर रही हैं. इनमें से एक सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) भी है, जिसने अपनी पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर, सुज़ुकी ई-एक्सेस (Suzuki e-ACCESS) में LFP बैटरी टेक्नोलॉजी को अपनाया है. आइए, जानते हैं इसकी खासियतों के बारे में.

एलएफपी (LFP) बैटरी क्या है और दूसरी बैटरी से कैसे अलग है?

लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी में कई फायदे हैं, जिनकी वजह से यह रोजाना आने-जाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है.

1. लंबी लाइफ: LFP बैटरी की लाइफ आमतौर पर NMC बैटरी से दो से तीन गुना ज्यादा होती है.

2. ज्यादा सुरक्षित: LFP बैटरी में ओवरहीटिंग या आग लगने का खतरा कम होता है, जिससे यह ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है.

3. ड्यूरेबिलिटी: एलएफपी (LFP) बैटरी, एनएमसी (NMC) बैटरी के मुकाबले थोड़ी भारी होती हैं और एक बार चार्ज करने पर कम चलती हैं, लेकिन ये लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखती हैं. यह उन राइडर्स के लिए सबसे अच्छी है, जो एक बार चार्ज करने पर बहुत ज्यादा रेंज के बजाय बैटरी के ड्यूरेबिलिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं.

यह ग्राफ दिखाता है कि समय के साथ या बार-बार चार्ज करने पर LFP और NMC बैटरी की क्षमता कैसे कम होती है.

ग्राफ में, ब्लू लाइन सुज़ुकी ई-एक्सेस में इस्तेमाल हुई LFP बैटरी को दिखाती है. यह बताती है कि समय के साथ या बार-बार चार्ज करने पर बैटरी की क्षमता धीरे-धीरे और लगातार कम होती है. वहीं, डॉट वाली लाइन आम NMC बैटरी को दिखाती है, जिसमें क्षमता तेजी से घटती है. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे चार्जिंग साइकल बढ़ते हैं, यह बैटरी अपनी क्षमता (कैपेसिटी) ज्यादा तेजी से खोती जाती है.

कस्टमर्स के लिए क्यों है जरूरी?

LFP बैटरी के साथ, बैटरी की लाइफ और चार्जिंग साइकिल NMC बैटरी की तुलना में दोगुनी होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि ग्राहक को बैटरी कम बदलनी पड़ेगी, लंबे समय में खर्च कम होगा और राइडर को सुकून मिलेगा.

लंबी चलने वाली बैटरी क्यों है जरूरी?

इलेक्ट्रिक गाड़ी के मालिकों के लिए बैटरी बदलवाना सबसे महंगा काम होता है. एक स्कूटर जो शुरू में 100 किमी की रेंज देता है, वह समय के साथ NMC बैटरी की वजह से बहुत कम चलने लगता है, क्योंकि यह जल्दी खराब होती है. सुज़ुकी ई-एक्सेस जैसी LFP बैटरी वाली गाड़ियों में रेंज ज्यादा समय तक एक जैसी रहती है. ग्राहक कई सालों तक एक जैसी रेंज का अनुभव लेते हैं, जिससे उन्हें बैटरी बदलने की जरूरत कम पड़ती है और स्कूटर की उम्र भी लंबी हो जाती है.

यह ग्राफ दिखाता है कि जैसे-जैसे गाड़ी ज्यादा चलती है, वैसे-वैसे एक बार चार्ज करने पर मिलने वाली रेंज, NMC और LFP बैटरी में कैसे बदलती है.

ग्राफ में रेड डॉट वाली लाइन, जो NMC बैटरी को दिखाती है, वह शुरू में तो ज्यादा रेंज देती है, लेकिन जैसे-जैसे गाड़ी ज्यादा चलती है, यह तेजी से कम होने लगती है. वहीं, ब्लू लाइन, जो Suzuki e-ACCESS की LFP बैटरी को दिखाती है, शुरू में थोड़ी कम रेंज देती है, लेकिन समय के साथ ज्यादा स्थिर और एक जैसी बनी रहती है.

आइए एक उदाहरण से समझते हैं

शुरू में, एनएमसी (NMC) बैटरी वाला स्कूटर शायद एलएफपी (LFP) बैटरी वाले स्कूटर से थोड़ी ज्यादा रेंज दे सकता है. लेकिन कुछ समय बाद (जैसे, 1.5 साल, अगर रोज 80 किमी का इस्तेमाल मानकर चलें), एलएफपी (LFP) बैटरी की रेंज एनएमसी (NMC) बैटरी की रेंज के बराबर हो जाती है. इसके बाद, LFP बैटरी उसी रेंज को बनाए रखती है और समय के साथ फायदा देती है.

इसे सरल भाषा में ऐसे समझें कि अगर आप सिर्फ शुरुआती रेंज को देखें और यह ध्यान न दें कि समय के साथ बैटरी कितनी खराब होगी, तो आप गलत अंदाजा लगा सकते हैं. बेशक, NMC बैटरी शुरू में ज्यादा रेंज दिखा सकती है, लेकिन LFP बैटरी धीरे-धीरे खराब होती है. इसका मतलब यह है कि आप जिस रेंज के साथ शुरुआत करते हैं, वह रेंज आपके पास कई सालों तक बनी रहेगी.

सिर्फ रेंज नहीं, असली परफॉर्मेंस भी है जरूरी

गाड़ी की तुलना करते समय, सिर्फ उसकी रेंज देखना ही काफी नहीं होता. कुछ कंपनियां सिर्फ ज्यादा रेंज पर ध्यान देने के बजाय, गाड़ी की असल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही हैं. उदाहरण के लिए, सुज़ुकी ने ई-एक्सेस में इसी सोच के साथ काम किया है. इसकी 3.1 kWh की बैटरी 95 किलोमीटर की रियल-वर्ल्ड रेंज देती है. इस्तेमाल के आंकड़ों के मुताबिक, एक औसत भारतीय राइडर रोजाना करीब 30 किमी का सफर करता है, जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोग एक बार चार्ज करने के बाद तीन दिन तक स्कूटर चला सकते हैं.

मजबूती और सुरक्षा के लिए तैयार

बैटरी की तकनीक के साथ-साथ, बैटरी की सुरक्षा और टेस्टिंग भी उतनी ही जरूरी है. खासकर सुजुकी e-ACCESS जैसे स्कूटर्स में, बैटरी को एक मजबूत एल्यूमीनियम केस में रखा गया है और इसे स्कूटर के फ्रेम में लगाया गया है. इससे यह बाहरी नुकसान से कम प्रभावित होती है और आग लगने जैसी घटनाओं से ज्यादा सुरक्षित रहती है.

इसके अलावा, हर e-ACCESS स्कूटर और उसकी बैटरी को कड़े टेस्टिंग प्रोटोकॉल से गुजारा जाता है, जिसमें ज्यादा गर्मी और ठंडे तापमान, गिरने, वाइब्रेशन, पानी में डूबने, मोटर बेंच, कुचलने और छेद करने वाले टेस्ट शामिल हैं. यह सुनिश्चित करता है कि वे असली दुनिया की राइडिंग की मुश्किलों का सामना कर सकें.

फीचर्स के साथ-साथ परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी

इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनते समय, सिर्फ उसके फीचर न देखें. बल्कि यह देखें कि वह आपके साथ लंबे समय तक साथ देगा या नहीं. सुज़ुकी ने LFP बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई हैं, जो भारतीय सड़कों के लिए मजबूत, भरोसेमंद और रोजाना के इस्तेमाल के लिए बहुत शानदार हैं.