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महिपाल सिंह की अगुवाई में लखनऊ में होगा 8990 Luxury Car Club का ग्रैंड गेट-टुगेदर, जुटेंगे देशभर के डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स

13, 14 एवं 15 अगस्त को रामाडा होटल में देशभर के सफल डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स और उनकी लग्ज़री कारों का भव्य संगम होगा. इस आयोजन के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 31, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:38 PM IST
महिपाल सिंह की अगुवाई में लखनऊ में होगा 8990 Luxury Car Club का ग्रैंड गेट-टुगेदर, जुटेंगे देशभर के डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स

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