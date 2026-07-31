/महिपाल सिंह की अगुवाई में लखनऊ में होगा 8990 Luxury Car Club का ग्रैंड गेट-टुगेदर, जुटेंगे देशभर के डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स

लखनऊ: देश के प्रतिष्ठित डायरेक्ट सेलिंग लीडर महिपाल सिंह की पहल पर 8990 Luxury Car Club द्वारा आगामी 13, 14 एवं 15 अगस्त को Ramada Hotel, Lucknow में तीन दिवसीय भव्य आयोजन का आयोजन किया जा रहा है. यह आयोजन विशेष रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सफल अचीवर्स के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपनी मेहनत, नेतृत्व और समर्पण के दम पर सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है.
8990 Luxury Car Club देश के सफल डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स का एक प्रतिष्ठित लग्जरी कार क्लब है, जिसके साथ 250 से अधिक लग्जरी एवं सुपर लग्ज़री कारें जुड़ी हुई हैं. यह क्लब केवल लग्ज़री कारों का समूह नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता, अनुशासन, नेतृत्व और उपलब्धियों का प्रतीक बन चुका है. क्लब का उद्देश्य देशभर के सफल डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स को एक साझा मंच प्रदान करना, उनके बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना तथा उनकी सफलता का सम्मान करना है.
इस तीन दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से क्लब के सदस्य अपनी Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Jaguar, Land Rover Defender, Lexus सहित अनेक प्रीमियम एवं सुपर लग्ज़री कारों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे. यह आयोजन भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े सफल अचीवर्स और उनकी लग्ज़री कारों का एक अनूठा एवं भव्य संगम होगा.
आयोजक महिपाल सिंह ने कहा कि 8990 Luxury Car Club केवल कारों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उन लोगों की सफलता का उत्सव है जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और नेतृत्व के बल पर अपने सपनों को साकार किया है. यह आयोजन युवाओं को प्रेरित करेगा कि सही सोच, निरंतर प्रयास और समर्पण से वे भी अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
कार्यक्रम के दौरान लग्ज़री कार शोकेस, अचीवर्स नेटवर्किंग सेशन, मोटिवेशनल इंटरैक्शन, सम्मान समारोह, प्रोफेशनल फोटो एवं वीडियो शूट तथा कई आकर्षक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में देशभर से बड़ी संख्या में डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स की भागीदारी रहने की संभावना है.
आयोजन: 8990 Luxury Car Club – Direct Selling Achievers Meet
आयोजक: डायरेक्ट सेलिंग लीडर महिपाल सिंह
तिथि: 13, 14 एवं 15 अगस्त
स्थान: Ramada Hotel, Lucknow
यह आयोजन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सफल अचीवर्स के लिए एक प्रेरणादायक मंच साबित होगा, जहां सफलता, नेतृत्व, नेटवर्किंग और लग्ज़री लाइफस्टाइल का शानदार संगम देखने को मिलेगा.