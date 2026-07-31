/महिपाल सिंह की अगुवाई में लखनऊ में होगा 8990 Luxury Car Club का ग्रैंड गेट-टुगेदर, जुटेंगे देशभर के डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स

8990 Luxury Car Club देश के सफल डायरेक्ट सेलिंग अचीवर्स का एक प्रतिष्ठित लग्जरी कार क्लब है, जिसके साथ 250 से अधिक लग्जरी एवं सुपर लग्ज़री कारें जुड़ी हुई हैं. यह क्लब केवल लग्ज़री कारों का समूह नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता, अनुशासन, नेतृत्व और उपलब्धियों का प्रतीक बन चुका है. क्लब का उद्देश्य देशभर के सफल डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स को एक साझा मंच प्रदान करना, उनके बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना तथा उनकी सफलता का सम्मान करना है.