/सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, दुनिया जीतने का हुनर! IIHM के साथ बनाएं ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी करियर

दुनिया के लिए आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है:

हर वैश्विक आतिथ्य पेशेवर एक सपने से शुरू होता है. आईआईएचएम में, यह सपना विश्व स्तरीय शिक्षा, एआई-सक्षम शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास और पेशेवर के रूप में संवारने के माध्यम से आकार लेता है. केवल तीन वर्षों में, छात्र दुनिया भर में अग्रणी आतिथ्य ब्रांडों के साथ करियर के लिए तैयार आत्मविश्वासी, कुशल पेशेवरों में बदल जाते हैं. केवल एक डिग्री से अधिक की तलाश करने वाले छात्रों के लिए और एक सुरक्षित, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कैरियर की तलाश करने वाले माता-पिता के लिए - आईआईएचएम अंतरराष्ट्रीय सफलता के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है. दुनिया को आतिथ्य व्यवसायियों की जरूरत है. आईआईएचएम आपको इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है.