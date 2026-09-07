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सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, दुनिया जीतने का हुनर! IIHM के साथ बनाएं ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी करियर

आईआईएचएम छात्रों को तीन वर्षों में विश्वस्तरीय आतिथ्य करियर के लिए तैयार करता है। संस्थान व्यक्तित्व विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण, एआई आधारित शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय exposure और वैश्विक प्लेसमेंट के जरिए छात्रों को आत्मविश्वासी और कुशल पेशेवर बनाता है।

Written ByZee News Desk
Published: Sep 07, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:09 PM IST
सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, दुनिया जीतने का हुनर! IIHM के साथ बनाएं ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी करियर

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