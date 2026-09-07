/सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, दुनिया जीतने का हुनर! IIHM के साथ बनाएं ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी करियर

हर माता-पिता अपने बच्चे को सफल, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते देखने का सपना देखते हैं. प्रत्येक छात्र एक ऐसे करियर का सपना देखता है जो वैश्विक अवसर, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करता है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईआईएचएम) में, ये सपने हकीकत बन जाते हैं क्योंकि छात्र केवल तीन वर्षों में अंतरराष्ट्रीय अतिथि सत्कार के विशेषज्ञ हो जाते हैं.
कई छात्र ,जो 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद आईआईएचएम में प्रवेश लेते हैं, अक्सर शर्मीले और अपने करियर के प्रति अनिश्चित होते हैं. वे आत्मविश्वास की कमी के कारण विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आये लोगों के साथ संवाद करने में हिचकिचाते हैं. विश्व स्तरीय शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण से वे भारत, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में अग्रणी पांच सितारा होटलों, लक्जरी रिसॉर्ट्स और वैश्विक आतिथ्य ब्रांडों के साथ काम करने वाले आत्मविश्वास से भरे व्यवसायियों के रूप में उभरे हैं. वे सिर्फ सफल करियर नहीं बनाते - वे गर्व से विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं.
यह उल्लेखनीय परिवर्तन ही आईआईएचएम को भारत के सबसे भरोसेमंद आतिथ्य शिक्षा संस्थानों में से एक बनाता है.
एक डिग्री से अधिक - एक पूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन-
आतिथ्य एक ऐसा पेशा है जो आत्मविश्वास, संचार, अनुशासन और लोगों से जुड़ने की क्षमता को महत्व देता है. आईआईएचएम में, शिक्षा पाठ्यपुस्तकों से कहीं आगे जाती है. प्रत्येक छात्र व्यापक व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिक एवं संचार कौशल प्रशिक्षण, शिष्टाचार सत्र और नेतृत्व विकास में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त करता है. परिसर में पहले दिन से, छात्र सीखते हैं कि खुद को पेशेवर रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, मेहमानों के साथ आत्मविश्वास सेकैसे बातचीत करें, बहुसांस्कृतिक वातावरण में काम कैसे करें और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित सॉफ्ट स्किल्स विकसित कैसे करें.
अंतर स्पष्ट है. माता-पिता अक्सर अपने बच्चों में एक पूर्ण परिवर्तन देखते हैं, शांत किशोरों से लेकर आत्मविश्वासी, अच्छी तरह से तैयार, जिम्मेदार पेशेवर जो दुनिया में कहीं भी काम करने के लिए तैयार हैं.
वैश्विक करियर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम-
आतिथ्य उद्योग वास्तव में वैश्विक हो गया है और नियोक्ता स्नातकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की उम्मीद करते हैं. आईआईएचएम छात्रों को विश्व स्तर पर संरेखित पाठ्यक्रम के माध्यम से तैयार करता है जहां व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ कक्षा के पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखा जाता है. छात्रों को सभी चार प्रमुख आतिथ्य विभागों- फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, खाद्य उत्पादन और खाद्य और पेय सेवा में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है. आधुनिक आतिथ्य प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण रेस्तरां और अभ्यास होटल पूरे कार्यक्रम में वास्तविक दुनिया की शिक्षा प्रदान करते हैं.
आईआईएचएम छात्रों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय डिग्री दोनों मार्गों को चुनने की सुविधा भी प्रदान करता है. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन (यूके) के साथ अपने विशेष अकादमिक सहयोग के माध्यम से, छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों की शैक्षिक अर्हता भी प्राप्त कर सकते हैं. जो लोग विदेशों में उच्च शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, उनके पास कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय गंतव्यों जैसे देशों में अग्रणी संस्थानों में प्रगति करने के अवसर हैं. यह अंतरराष्ट्रीय शिक्षा स्नातकों को एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है जहां भी वे अपना करियर बनाने के लिए चुनते हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आतिथ्य सीखना-
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में होटल, रेस्तरां और यात्रा व्यवसायों का हिस्सा बनने के साथ आतिथ्य उद्योग को भी तेजी से बदल रहा है. संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. सुबोर्नो बोस के दूरदर्शी नेतृत्व में, आईआईएचएम आतिथ्य शिक्षा में एआई को एकीकृत करने वाले पहले आतिथ्य शिक्षा संस्थानों में से एक बन गया है. अपनी अग्रणी NamAIste पहल के माध्यम से, छात्र सीखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अतिथि अनुभवों, होटल संचालन, ग्राहक सेवा, राजस्व प्रबंधन और व्यवसाय का समर्थन कैसे करता है.
निर्णय लेना:
एआई ,आतिथ्य की जगह लेने की बजाय, पेशेवरों को बेहतर और अधिक व्यक्तिगत अतिथि अनुभव प्रदान करने में मदद कर रहा है. अपनी शिक्षा के दौरान इन तकनीकों को सीखकर, आईआईएचएम के छात्र ऐसे कौशल के साथ स्नातक होते हैं जिन्हें दुनिया भर के नियोक्ताओं द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है.
परिसर में पूरी दुनिया के प्रति अनुभव -
अंतर्राष्ट्रीय अनुभव विदेश में अध्ययन करने तक ही सीमित नहीं है. आईआईएचएम में, छात्र परिसर में रहते हुए भी दुनिया का अनुभव करते हैं. संस्थान ने 60 से अधिक देशों में फैले शैक्षणिक और औद्योगिक कनेक्शन के साथ एक व्यापक वैश्विक नेटवर्क बनाया है. छात्र नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय संकाय सदस्यों, आतिथ्य नेताओं, विश्व के प्रसिद्ध शेफ और उद्योग विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते हैं.
आईआईएचएम की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धियों में से एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध यंग शेफ ओलंपियाड है, जो छात्र शेफ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पाककला प्रतियोगिता है. हर साल, 60 से अधिक देशों के प्रतिभागी एक साथ आते हैं, जिससे आईआईएचएम के छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर मिलता है.
शैक्षिक पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं, खान पान की सांस्कृतिक परंपरा कार्यक्रम, शराब शिक्षा पर्यटन और औद्योगिक आयोजन छात्रों के दृष्टिकोण को और व्यापक बनाते हैं और उन्हें वैश्विक करियर के लिए तैयार करते हैं.
करके सीखना-
आईआईएचएम में, आतिथ्य अनुभव के माध्यम से उतना ही सीखा जाता है जितना कक्षा में. प्रत्येक परिसर अभ्यास होटल, रेस्तरां और आतिथ्य प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है जहां छात्रों को वास्तविक रूप में अतिथियो से बातचीत और होटल संचालन के लिए व्यावहारिक संपर्क प्राप्त होता है. कोलकाता में इंडीस्मार्ट होटल, बेंगलुरु में चॉकलेट हाउस और गोवा में इंडीस्मार्ट वुडबोर्न रिज़ॉर्ट जैसी आईआईएचएम सिग्नेचर प्रॉपर्टीज व्यावहारिक शिक्षा को और बढ़ाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्नातक पहले दिन से ही आत्मविश्वास और वास्तविक दुनिया के अनुभव के साथ उद्योग में प्रवेश करें.
एक वैश्विक पूर्वछात्र परिवार-
इन वर्षों में, आईआईएचएम ने दुनिया भर में प्रमुख होटल श्रृंखलाओं, लक्जरी रिसॉर्ट्स, एयरलाइंस, क्रूज लाइनों, रेस्तरां और आतिथ्य संगठनों में काम करने वाले 35,000 से अधिक पूर्व छात्रों का एक मजबूत वैश्विक समुदाय बनाया है. पूर्व छात्रों का यह व्यापक नेटवर्क वर्तमान छात्रों के लिए मूल्यवान परामर्श के अवसर, उद्योग कनेक्शन और कैरियर मार्गदर्शन बनाता है. कई स्नातक नए आईआईएचएम छात्रों को नियुक्त करने के लिए वापस आते हैं, जिससे सफलता का एक चक्र बनता है जो साल-दर-साल जारी रहता है.
उत्कृष्ट वेतन पैकेज के साथ अंतर्राष्ट्रीय करियर-
छात्रों द्वारा आईआईएचएम को चुनने का सबसे बड़ा कारण इसका प्रभावशाली प्लेसमेंट रिकॉर्ड है.
आईआईएचएम स्नातकों ने आकर्षक शुरुआती वेतन पैकेज के साथ अंतरराष्ट्रीय अवसर हासिल किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
1. क्राउन प्लाजा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, इंग्लैंड में ₹27 लाख प्रति वर्ष
2. न्यूजीलैंड के फिदेलियो कैफे एंड वाइन बार में 45 लाख रुपये प्रति वर्ष
3. फ्रांस में आतिथ्य संगठनों के साथ ₹24 लाख प्रति वर्ष
4. फ्रांस में प्रमुख रेस्तरां समूहों के साथ ₹26 लाख प्रति वर्ष
5. प्रति वर्ष ₹31 लाख तक के शुरुआती पैकेज की पेशकश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अवसर
इन उपलब्धियों से पता चलता है कि आतिथ्य अब पारंपरिक होटल नौकरियों तक ही सीमित नहीं है. आज यह उत्कृष्ट कमाई की क्षमता, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और निरंतर पेशेवर विकास के साथ पुरस्कृत वैश्विक करियर प्रदान करता है.
जिम्मेदार वैश्विक नागरिकों का निर्माण-
छात्र सतत विकास की पहल में , सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों और पर्यावरण परियोजनाओं जैसे निल वेस्ट किचन प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं. ये गतिविधियां जिम्मेदार नेतृत्व को विकसित करने में मदद करती हैं जो असाधारण आतिथ्य प्रदान करते हुए पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझते हैं.
संस्थान का आदर्श -
आतिथ्य को बढ़ावा देना, आतिथ्य को शिक्षित करना और आतिथ्य का जश्न मनाना छात्रों को करुणा, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ पेशेवर उत्कृष्टता को संयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है.
दुनिया के लिए आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है:
हर वैश्विक आतिथ्य पेशेवर एक सपने से शुरू होता है. आईआईएचएम में, यह सपना विश्व स्तरीय शिक्षा, एआई-सक्षम शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रशिक्षण, व्यक्तित्व विकास और पेशेवर के रूप में संवारने के माध्यम से आकार लेता है. केवल तीन वर्षों में, छात्र दुनिया भर में अग्रणी आतिथ्य ब्रांडों के साथ करियर के लिए तैयार आत्मविश्वासी, कुशल पेशेवरों में बदल जाते हैं. केवल एक डिग्री से अधिक की तलाश करने वाले छात्रों के लिए और एक सुरक्षित, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कैरियर की तलाश करने वाले माता-पिता के लिए - आईआईएचएम अंतरराष्ट्रीय सफलता के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है. दुनिया को आतिथ्य व्यवसायियों की जरूरत है. आईआईएचएम आपको इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है.
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