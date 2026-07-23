/भारत मंडपम में होगा ‘National Entrepreneur Awards & Conclave 2026’, देशभर के उद्यमियों के लिए नामांकन शुरू

नई दिल्ली, 23 जुलाई: देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम में आगामी 31 अगस्त 2026 को 'National Entrepreneur Awards & Conclave 2026' का भव्य आयोजन प्रस्तावित है. इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन भारतीय युवा वेल्फेयर एसोसिएशन द्वारा 'The Bharat News' के सहयोग से किया जा रहा है. कार्यक्रम का उद्देश्य देश के उन उद्यमियों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, MSME संचालकों, व्यापारियों एवं कंपनी मालिकों को एक राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने कार्यों से भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार सृजन, नवाचार, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है.
आयोजकों के अनुसार, इस राष्ट्रीय आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री तथा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के शामिल होने का प्रस्तावित कार्यक्रम है. आयोजन समिति का कहना है कि उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे देश के उद्यमियों और MSME क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक एवं प्रेरणादायी प्रयास बताया है. आयोजकों के अनुसार, उनका मानना है कि जो उद्यमी राष्ट्र निर्माण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उद्यमिता की ओर प्रेरित हों.
इस राष्ट्रीय आयोजन की परिकल्पना एवं संपूर्ण योजना भारतीय युवा वेल्फेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहित नारायण के नेतृत्व में तैयार की गई है. उनके अनुसार, भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस विकास यात्रा में उद्यमियों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों तथा MSME क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. उन्होंने कहा कि देश में हजारों ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि रोजगार सृजन, नवाचार, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ऐसे व्यक्तित्वों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित करना केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि पूरे भारत के उद्यमशील समाज का सम्मान है.
मोहित नारायण ने कहा कि National Entrepreneur Awards & Conclave 2026 का उद्देश्य केवल पुरस्कार प्रदान करना नहीं है, बल्कि देशभर के सफल उद्यमियों की प्रेरणादायक यात्राओं को समाज के सामने लाना, युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना तथा उद्योग, व्यापार और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना भी है. उनका मानना है कि भारत का भविष्य केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि उन लाखों उद्यमियों की मेहनत और दूरदृष्टि से भी तय होगा जो अपने उद्योगों के माध्यम से देश को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं.
आयोजकों के अनुसार, इस आयोजन की तैयारियों में महाराजगंज (बिहार) के माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिगरीवाल भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने आयोजन समिति को शुभकामनाएं देते हुए इस पहल को देश के उद्यमियों और MSME क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बताया है. आयोजकों के अनुसार, उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी उद्यमियों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप फाउंडर्स, MSME प्रतिनिधियों, व्यापारियों तथा नामांकन करने वाले प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय आयोजन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है.
आयोजन समिति का कहना है कि National Entrepreneur Awards & Conclave 2026 केवल एक सम्मान समारोह नहीं होगा, बल्कि यह देशभर के उद्योग जगत, निवेशकों, नीति विशेषज्ञों, स्टार्टअप इकोसिस्टम, MSME प्रतिनिधियों और युवा उद्यमियों के बीच संवाद, सहयोग और नेटवर्किंग का एक प्रभावशाली मंच भी बनेगा. सम्मेलन के दौरान उद्यमिता, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, MSME विकास, निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रोजगार सृजन तथा विकसित भारत के लक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.
कार्यक्रम के लिए देशभर से विभिन्न श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक उद्यमी, उद्योगपति, स्टार्टअप फाउंडर्स, MSME इकाइयाँ, व्यापारिक संस्थान तथा कंपनी संचालक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं. आयोजन समिति का विश्वास है कि देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में उत्कृष्ट उद्यमी इस राष्ट्रीय मंच का हिस्सा बनेंगे.
भारत मंडपम, जहां भारत ने G20 सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं, उसी प्रतिष्ठित मंच पर देश के उत्कृष्ट उद्यमियों को सम्मानित किया जाना अपने आप में एक गौरवपूर्ण अवसर माना जा रहा है. आयोजकों का मानना है कि यह मंच भारत की नई उद्यमशील सोच, नवाचार और आर्थिक प्रगति का प्रतीक बन चुका है.
भारतीय युवा वेल्फेयर एसोसिएशन ने देशभर के सभी योग्य उद्यमियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, स्टार्टअप संस्थापकों, MSME इकाइयों तथा युवा व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय पहल से जुड़ें, अपने नामांकन प्रस्तुत करें और भारत के उद्यमिता आंदोलन का हिस्सा बनें.
आयोजन समिति के अनुसार, National Entrepreneur Awards & Conclave 2026 का उद्देश्य केवल उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करना नहीं, बल्कि भारत में उद्यमिता की नई संस्कृति को प्रोत्साहित करना, युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमों के निर्माण के लिए प्रेरित करना तथा देश के उन प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को राष्ट्रीय पहचान देना है जो अपने कार्यों के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. आयोजकों को विश्वास है कि यह सम्मेलन देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्यमिता सम्मेलनों में से एक के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेगा और आने वाले वर्षों में भारत के उद्योग एवं MSME क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बनेगा.
(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)