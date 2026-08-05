Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Consumer connect
  • /जब भाषा नहीं, हौसला बना पहचान: Physics Wallah ने NEET 2026 के हिंदी माध्यम छात्रों का किया सम्मान

जब भाषा नहीं, हौसला बना पहचान: Physics Wallah ने NEET 2026 के हिंदी माध्यम छात्रों का किया सम्मान

NEET 2026 में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों का फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने सम्मान किया. इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम नोएडा में आयोजित किया गया था.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 05, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:09 PM IST
जब भाषा नहीं, हौसला बना पहचान: Physics Wallah ने NEET 2026 के हिंदी माध्यम छात्रों का किया सम्मान

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
EPFO की चेतावनी... चेक करें ये दो तारीख, वरना PF और पेंशन में हो सकता है बड़ा नुकसान
2
3
4
5