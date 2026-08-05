/जब भाषा नहीं, हौसला बना पहचान: Physics Wallah ने NEET 2026 के हिंदी माध्यम छात्रों का किया सम्मान

समारोह के दौरान छात्रों की संघर्षपूर्ण यात्राओं और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया. यह अवसर इस बात का भी प्रतीक बना कि किसी छात्र की क्षमता उसकी भाषा नहीं, बल्कि उसके सपने, मेहनत और दृढ़ संकल्प तय करते हैं. हिंदी माध्यम के इन छात्रों की सफलता ऐसे समय में सामने आई है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है. हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में आयोजित होने वाली NEET परीक्षा लाखों विद्यार्थियों को अपनी सहज भाषा में परीक्षा देने का अवसर प्रदान करती है.