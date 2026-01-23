रूबिक्स ग्रुप ने अपनी फ्रेंचाइजी यूपी डोमिनेटर्स के साथ प्रो रेसलिंग लीग को लेकर किया बड़ा दावा, जानिए क्या कहा?

मुंबई/नोएडा 16 जनवरी, 2026: रूबिक्स ग्रुप ने एक बार फिर कम्युनिटी-बेस्ड पार्टनरशिप और वर्ल्ड-क्लास स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के लिए मानक ऊंचा किया है. भारत की प्रमुख फ्रेंचाइजी-बेस्ड प्रोफेशनल रेसलिंग लीग-प्रो रेसलिंग लीग (PWL) को समर्थन देकर, रूबिक्स ग्रुप (रूबिक्स रियल्टी) के स्वामित्व वाली टीम यूपी डोमिनेटर्स भारतीय कुश्ती के लिए वैश्विक मंच पर एक निर्णायक रीसेट साबित होने जा रही इस लीग में अग्रणी भूमिका निभाएगी.

रूबिक्स ग्रुप की यह भागीदारी उनके ‘होम्स दैट बिल्ड चैंपियंस’ विज़न का प्रतीक है, जो जमीनी स्तर की प्रतिभा और कम्युनिटी वेलनेस को एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच से जोड़ती है. प्रो रेसलिंग लीग (PWL) के वापसी सीज़न का पहला अध्याय 3 जनवरी, 2026 को हुए प्लेयर ऑक्शन से शुरू हुआ. रूबिक्स ग्रुप की ऑक्शन रणनीति का फोकस स्टार पावर को होनहार प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ संतुलित करना था. ग्रुप ने मौजूदा U-20 वर्ल्ड चैंपियन और एशियन चैंपियन अंजित पंघाल (53 किग्रा) को रिकॉर्ड ₹52 लाख में खरीदकर शानदार शुरुआत की.

इसके बाद टीम में निशा दहिया (62 किग्रा) और विशाल कालिरामना (65 किग्रा) सहित अन्य शीर्ष भारतीय पहलवानों को शामिल किया गया. अंतरराष्ट्रीय अनुभव को मज़बूती देते हुए टीम में अरमान एंड्रेसियन (74 किग्रा) और वासिल मिखाइलोव (74 किग्रा) जैसे महत्वपूर्ण ग्लोबल रेसलर्स भी शामिल हैं, जो मिडलवेट कैटेगरी में बेहतरीन तकनीक और रणनीतिक विविधता लाते हैं. सुपर-हेवीवेट डिवीजन में जसप्रीत सिंह (125 किग्रा) की मौजूदगी टीम को अहम मजबूती देती है. साथ ही, सागर शर्मा (57 किग्रा), राहुल दलाल (57 किग्रा), ब्रिगेट मैरी ड्यूटी (57 किग्रा) और ओजो डामोला हन्ना (76 किग्रा) जैसे युवा और दीर्घकालिक विकास क्षमता वाले एथलीट भी टीम का हिस्सा हैं.

UP डोमिनेटर्स को एक अनुभवी भारतीय कोचिंग बेंच का मार्गदर्शन मिलेगा, जिसमें पूर्व ओलंपियन और 11-बार के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट विनोद कुमार (हेड कोच – फ्रीस्टाइल) के साथ NIS डिप्लोमा होल्डर एवं UWW लेवल-1 और लेवल-2 सर्टिफाइड कोच प्रदीप कुमार शामिल हैं. यह प्रोफेशनल कोचिंग संरचना पारंपरिक कुश्ती मूल्यों को आधुनिक कंडीशनिंग, तकनीकी प्लानिंग और मैच-रेडी अप्रोच से जोड़ती है.

रूबिक्स ग्रुप के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सुहान शेट्टी ने कहा, 'कुश्ती भारत का मूल अनुशासन वाला खेल है, जो अखाड़ों में गढ़ी जाती है, त्याग से कमाई जाती है और साहस से मनाई जाती है. प्रो रेसलिंग लीग (PWL) की वापसी सिर्फ एक नया सीजन नहीं है; यह हमारी स्वदेशी खेल विरासत को दुनिया के सामने लाने का एक राष्ट्रीय अवसर है. यूपी डोमिनेटर्स के माध्यम से, रूबिक्स ग्रुप ब्रांडिंग से कहीं आगे बढ़कर स्वस्थ कम्युनिटीज़ बनाने, युवाओं के लिए रास्ते खोलने, महिलाओं की भागीदारी को समर्थन देने और जमीनी स्तर से चैंपियनशिप इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा वादा सरल है- हम ऐसे घर बनाते हैं जो चैंपियन बनाते हैं. अखाड़े से एरीना तक. UP से दुनिया तक.

मौजूदा सीजन की शुरुआत

मौजूदा PWL सीजन 15 जनवरी, 2026 को नोएडा इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा. यह लीग 20 से अधिक देशों के 300 से ज्यादा पहलवानों के साथ एक सच्ची अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में स्थापित है. छह फ्रेंचाइजी- हरियाणा थंडर, टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल, पंजाब रॉयल्स, महाराष्ट्र केसरी, दिल्ली दंगल वॉरियर्स और UP डोमिनेटर्स भारत के प्रमुख कुश्ती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं.

ये सीजन तेज-तर्रार, टीम-आधारित फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है, जो प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता, एथलीट विकास और फैन एंगेजमेंट को मजबूत करता है.

रूबिक्स ग्रुप विजन के लिए प्रतिबद्ध

UP डोमिनेटर्स के मालिक के रूप में, रूबिक्स ग्रुप खेल को केवल स्पॉन्सरशिप नहीं बल्कि कम्युनिटी निर्माण के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखता है. ग्रुप UP के रेसलिंग बेल्ट में आइडेंटिफिकेशन कैंप, स्ट्रक्चर्ड स्काउटिंग सपोर्ट, महिला कैटेगरी-फोकस्ड स्किल और मेंटरशिप प्रोग्राम, ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, उपकरण सहायता और रिकवरी सुविधाओं जैसी पहलों के माध्यम से दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करेगा.

रूबिक्स ग्रुप के रियल एस्टेट डिवीजन के बारे में जानिए

रूबिक्स रियल्टी एक डिज़ाइन-ड्रिवन रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट कंपनी है, जिसके पास प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी-लेड डेवलपमेंट और सोशल-इम्पैक्ट हाउसिंग इनिशिएटिव्स का व्यापक अनुभव है.

UP डोमिनेटर्स के बारे में जानिए

UP डोमिनेटर्स प्रो रेसलिंग लीग (PWL) में उत्तर प्रदेश की फ्रेंचाइजी है, जो अखाड़ा संस्कृति की विरासत और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम पेशेवर प्रतिस्पर्धा की महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है.

