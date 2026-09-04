ग्लैमर का नया दौर! होने जा रहा है NEXA का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा...

नेक्सा (NEXA) को कभी किसी ब्रीफ के आधार पर नहीं बनाया गया था. एक दशक से भी पहले, किसी ने भी मारुति सुजुकी से प्रोडक्ट से इतर कोई रिटेल एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, बाजार ने अभी तक इसकी मांग नहीं की थी. नेक्सा ने इसे शुरुआत में ही भांप लिया और एक ऐसा स्पेस बनाया जहां कार केवल पूरी कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का हिस्सा थी कि भारत कैसे ऑटोमोबाइल खरीदता है और उनके साथ रहता है. बिना मांगे आगे बढ़ने की यह समझ हमेशा बनी रही, भले ही ग्राहक बदल गया हो, जो अब आय या उम्र से नहीं, बल्कि अपनी सोच से परिभाषित होता है. नेक्सा इस उभरते दर्शकों को 'द कॉस्मोपॉलिटन्स' (The Cosmopolitans) कहता है, और उन्हें ही ध्यान में रखकर नेक्सा के सबसे आइकोनिक पिलर, बलेनो (Baleno) को नए रूप में पेश किया गया है.