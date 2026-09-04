ग्लैमर का नया दौर! होने जा रहा है NEXA का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा...

नेक्सा (NEXA) को कभी किसी ब्रीफ के आधार पर नहीं बनाया गया था. एक दशक से भी पहले, किसी ने भी मारुति सुजुकी से प्रोडक्ट से इतर कोई रिटेल एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, बाजार ने अभी तक इसकी मांग नहीं की थी. नेक्सा ने इसे शुरुआत में ही भांप लिया और एक ऐसा स्पेस बनाया जहां कार केवल पूरी कहानी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का हिस्सा थी कि भारत कैसे ऑटोमोबाइल खरीदता है और उनके साथ रहता है. बिना मांगे आगे बढ़ने की यह समझ हमेशा बनी रही, भले ही ग्राहक बदल गया हो, जो अब आय या उम्र से नहीं, बल्कि अपनी सोच से परिभाषित होता है. नेक्सा इस उभरते दर्शकों को 'द कॉस्मोपॉलिटन्स' (The Cosmopolitans) कहता है, और उन्हें ही ध्यान में रखकर नेक्सा के सबसे आइकोनिक पिलर, बलेनो (Baleno) को नए रूप में पेश किया गया है.
बलेनो लंबे समय से नेक्सा के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक कार से बढ़कर रही है, यह एक रिश्ता है, लाखों भारतीय खरीदारों के लिए महत्वाकांक्षाओं का प्रवेश द्वार है, और एक ऐसा पैमाना है जिससे यह सेगमेंट खुद को मापता है. लेकिन नेक्सा के लिए लीडरशिप का मतलब कभी भी एक जगह ठहरना और अपनी विरासत को बचाना नहीं रहा; इसका मतलब माहौल को पहले समझना रहा है. माहौल से यह बात सामने आई कि यह एक ऐसा ग्राहक है जिसकी कदर और आत्मविश्वास को अब बोलकर बताने की जरूरत नहीं है, यह उनके पहनावे, स्टाइल और रोजमर्रा के अंदाज में झलकती है.
वही एक समझ, कि स्टाइल कोई दिखावा नहीं है, बल्कि जब खूबियां खुलकर सामने आती हैं तो वे ऐसी ही दिखती हैं, इसी के इर्द-गिर्द द स्टनिंग न्यू बलेनो को बनाया गया है. इसके पोजिशनिंग के पीछे की सोच है 'डेयर टू गो ग्लैम' (Dare to Go Glam) - हर डिटेल को खास बनाने, हर सफर को अपनी अभिव्यक्ति बनाने और हर अराइवल को यादगार बनाने का एक आमंत्रण.
यह फिलॉसफी बाहर से सबसे ज्यादा दिखाई देती है. द स्टनिंग न्यू बलेनो नेक्सा की 'क्राफ्टेड फ्यूचोरिज्म' (Crafted Futurism) को सिग्नेचर नेक्सवेव (NEXWave) ग्रिल के अधिक बोल्ड और थ्री-डायमेंशनल रूप के माध्यम से जीवंत करती है, जो अब पहले से चौड़ी है और हॉरिजॉन्टल क्रोम गार्निश के साथ आती है. एक स्कल्प्टेड बम्पर और क्रोम फेंडर गार्निश कार के चारों ओर वही आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, जबकि फ्रंट में नेक्स्ट्रे (NEXTre') एलईडी डीआरएल के साथ सिग्नेचर एलईडी प्रोजेक्ट हेडलाइट्स और रियर में नेक्स्ट्रे (NEXTre') एलईडी टेल लैंप्स इसे हर एंगल से एक अलग पहचान देते हैं. एक स्लीक शार्क फिन एंटीना इसकी रूपरेखा को पूरा करता है और हवा के खिंचाव व शोर को कम करता है, जो इस बात का सबूत है कि छोटे से छोटा डिजाइन निर्णय भी सोच-समझकर लिया गया था.
आत्मविश्वास सिर्फ इसके लुक्स तक सीमित नहीं है. द स्टनिंग न्यू बलेनो लेवल 2 एडास (Level 2 ADAS) पेश करती है, जो आगे की सड़क को पढ़ने के लिए मोनोकुलर कैमरा और मिलीमीटर-वेव रडार का उपयोग करता है. यह एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन एंड वार्निंग, एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटो हाई बीम को सक्षम बनाता है, जो सभी चुपचाप काम करते हैं ताकि ड्राइवर का ध्यान सड़क पर बना रहे.
वही बुद्धिमत्ता अंदर भी स्मार्टप्ले प्रो+ (SmartPlay Pro+), हेड-अप डिस्प्ले, 360 व्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और क्लैरियन-ट्यून (Clarion-tuned) ऑडियो सिस्टम के साथ जारी रहती है. इन्हें अलग से जोड़ने के बजाय बहुत ही समझदारी से इंटीरियर में शामिल किया गया है, ताकि हर ड्राइव अधिक समृद्ध और स्मार्ट महसूस हो, कभी भी उलझन भरी न लगे.
इनमें से कुछ भी सुरक्षा की कीमत पर नहीं आता है. छह एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ईबीडी के साथ एबीएस, पेडेस्ट्रियन इंजरी मिटिगेटिंग बॉडी और टीपीएमएस ड्राइवर को नियंत्रण में रखते हैं और कार में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित रखते हैं. यह इस बात का सबूत है कि ग्लैम दिखना और सुरक्षित महसूस करना कभी भी अलग-अलग नहीं थे.
केबिन में भी वही ध्यान रखा गया है. प्रीमियम सेमी-लेदर अपहोल्स्ट्री, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, भरपूर जगह और सावधानी से फिनिश की गई सतहें इसे एक ऐसी कार बनाती हैं जिसमें लोग सिर्फ सफर पूरा नहीं करना चाहते, बल्कि वक्त बिताना चाहते हैं. इसका इमर्सिव क्लैरियन साउंड सिस्टम हर ड्राइव को खुशनुमा बना देता है.
कुल मिलाकर, द स्टनिंग न्यू बलेनो इस बात की नेक्सा की अब तक की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि व्यावहारिक रूप से 'डेयर टू गो ग्लैम' का क्या मतलब है: इसे वास्तविक खूबियों के साथ इंजीनियर किया गया है, और बिना किसी झिझक के, खास दिखने के लिए डिजाइन किया गया है.
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल ब्रांड डेस्क की ओर से है. पाठकों को अपनी समझ-बूझ से काम लेने की सलाह दी जाती है.