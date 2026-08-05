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सुज़ुकी ई-एक्सेस: हर दिन की सवारी के लिए सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर

भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में केवल रेंज और फीचर्स ही नहीं, बल्कि लंबी अवधि का भरोसा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बन गए हैं। इसी सोच के साथ सुज़ुकी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर e-ACCESS को 'ड्यूरेबिलिटी-फर्स्ट' अप्रोच के साथ तैयार किया है।

Written ByZee News Desk
Published: Aug 05, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:38 AM IST
सुज़ुकी ई-एक्सेस: हर दिन की सवारी के लिए सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर
Image Credit: Suzuki e-Access

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