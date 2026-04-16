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द विज़डम ट्री स्कूल: मूल्यों, कौशल और भविष्य के लिए तैयार शिक्षार्थियों का संवर्धन

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शिक्षा को नए रूप में परिभाषित करने के लिए द विज़डम ट्री स्कूल द विज़डम ट्री फाउंडेशन की नई पहल है. द विज़डम ट्री स्कूल को कई पारंपरिक संस्थानों से अलग बनाता है इसका समग्र विकास पर अटूट जोर जहाँ शैक्षणिक उत्कृष्टता महत्वपूर्ण है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:36 PM IST
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द विज़डम ट्री स्कूल: मूल्यों, कौशल और भविष्य के लिए तैयार शिक्षार्थियों का संवर्धन

द विज़डम ट्री स्कूल, द विज़डम ट्री फाउंडेशन की एक नई पहल है. यह ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित एक आधुनिक और प्रगतिशील स्कूल है. यह स्कूल न केवल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि अच्छे मूल्य, जरूरी कौशल और भविष्य को तैयार करने पर पूरा ध्यान लगाता है.  विद्यालय परिसर छह एकड़ में फैला. यहां पर आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. परिसर को इतना सुंदर बनाया गया है कि बच्चे यहां पर आराम से पढ़ाई कर सकें, खेल सकें और अच्छा विकास कर सकते हैं. 

द विज़डम ट्री स्कूल के केंद्र में एक मजबूत मूल्य प्रणाली है, जो केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता ही नहीं, बल्कि चरित्र, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्माण करती है. संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो संवेदनशील, नैतिक और समाज में सार्थक योगदान देने में सक्षम हों. सम्मान, सहानुभूति, अनुशासन, समावेशिता और जिम्मेदारी जैसे मूल मूल्य विद्यालय की संस्कृति में गहराई से समाहित हैं और दैनिक शिक्षण अनुभवों में परिलक्षित होते हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, विद्यालय पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों से आगे बढ़कर एक अग्रदर्शी दृष्टिकोण अपनाता है. पाठ्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि यह अनुभवात्मक, कौशल-आधारित और बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दे. विद्यार्थियों को प्रायोगिक गतिविधियों, परियोजना कार्य(project) और वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों के माध्यम से अवधारणाओं को समझने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे जिज्ञासा और आजीवन सीखने की भावना विकसित होती है. ध्यान आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, संचार और समस्या-समाधान कौशल के विकास पर केंद्रित है—जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक क्षमताएँ हैं.

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द विज़डम ट्री स्कूल को कई पारंपरिक संस्थानों से अलग बनाता है इसका समग्र विकास पर अटूट जोर जहाँ शैक्षणिक उत्कृष्टता महत्वपूर्ण है, वहीं प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट प्रतिभाओं और रुचियों को विकसित करने पर भी समान ध्यान दिया जाता है. विद्यार्थियों को खेल, संगीत, नृत्य, कला और अन्य सह-पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं. यह संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी आत्मविश्वास और मजबूत आत्मबोध के साथ सर्वांगीण व्यक्तित्व के रूप में विकसित हों.

विद्यालय की कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता उसके नवाचारी कार्यक्रमों और शिक्षण पद्धतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. संरचित पहलों और गतिविधि-आधारित शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी सहयोग, अनुकूलनशीलता, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण जैसे आवश्यक जीवन कौशल विकसित करते हैं. अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर विद्यार्थियों में समस्याओं को हल करने की स्वाभाविक क्षमता विकसित करता है, जिससे वे चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ कर पाते हैं.

अपने समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप, द विज़डम ट्री स्कूल वंचित छात्रों के समर्थन के लिए भी ठोस कदम उठाता है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो सके. विभिन्न सेवा विस्तार (outreach) कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों और सामुदायिक पहलों के माध्यम से विद्यालय उन विद्यार्थियों तक अपने संसाधन और अवसर पहुँचाता है, जो अन्यथा इससे वंचित रह सकते हैं. यह प्रतिबद्धता न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, बल्कि सभी विद्यार्थियों में सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता की भावना भी विकसित करती है.

सांस्कृतिक शिक्षा विद्यालय की विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है. वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ-साथ, संस्थान भारतीय परंपराओं और मूल्यों में गहराई से निहित है. त्योहारों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विरासत-आधारित गतिविधियाँ विद्यार्थियों को अपनी जड़ों और पहचान की गहरी समझ प्रदान करती हैं. ये अनुभव अपनी संस्कृति पर गर्व की भावना विकसित करते हुए विविधता और वैश्विक दृष्टिकोण के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करते हैं.

खेल और शारीरिक शिक्षा को भी समग्र विकास के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में समान प्राथमिकता दी जाती है. विद्यालय सुव्यवस्थित खेल कार्यक्रम प्रदान करता है, जो शारीरिक फिटनेस, टीमवर्क, अनुशासन और दृढ़ता को बढ़ावा देते हैं. विद्यार्थियों को विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे सहनशक्ति, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित कर सकें. शारीरिक स्वास्थ्य पर यह ध्यान शैक्षणिक और भावनात्मक विकास के साथ संतुलन स्थापित करता है.

द विज़डम ट्री स्कूल अपने विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर भी गर्व करता है, जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. आर्यभट्ट गणित चैलेंज और SOF ओलंपियाड फाइनल राउंड जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में भागीदारी के माध्यम से विद्यार्थियों ने प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय रैंक प्राप्त की हैं. इसके अतिरिक्त, CLAT जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो विद्यालय की मजबूत शैक्षणिक नींव और विश्लेषणात्मक सोच पर उसके जोर को दर्शाता है.

प्रधानाचार्या श्रीमती अनिमिखा रॉय के दूरदर्शी नेतृत्व में, तथा श्री वीरेंद्र कौशिक के नेतृत्व वाले प्रबंधन बोर्ड के सतत सहयोग से, विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नए मानक स्थापित कर रहा है. समर्पित शिक्षण संकाय युवा मनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक सहयोगात्मक और प्रेरक शिक्षण वातावरण का निर्माण करता है, जहाँ हर बच्चा स्वयं को मूल्यवान और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित महसूस करता है.

एक निरंतर विकसित होती दुनिया में, द विज़डम ट्री स्कूल अपने इस मिशन पर अडिग है कि वह विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करे. मजबूत मूल्यों, नवाचारी शिक्षण पद्धतियों, समावेशी प्रथाओं और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, विद्यालय आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है, जो नेतृत्व करने और प्रेरित करने में सक्षम हैं.

वेबसाइट: https://www.thewisdomtree.co/

(Disclaimer: This article is from the Brand Desk. User discretion is advised.)

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