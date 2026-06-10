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ठाणे के इस अस्पताल की बड़ी सफलता, स्वदेशी MIZZO ENDO 4000 के साथ की रोबोटिक सर्जरी; जानिए ये क्यों है खास

महाराष्ट्र के ठाणे स्थित Tieten Medicity Hospital ने भारत में निर्मित MIZZO ENDO 4000 के साथ ऐतिहासिक रोबोटिक पित्ताशय सर्जरी की है, जो एक बड़ा कदम है. यह सफल टेली-सर्जरी रोबोटिक-सहायता प्राप्त स्वास्थ्य सेवा नवाचार और सटीकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 10, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:41 PM IST
ठाणे के इस अस्पताल की बड़ी सफलता, स्वदेशी MIZZO ENDO 4000 के साथ की रोबोटिक सर्जरी; जानिए ये क्यों है खास

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