/ठाणे के इस अस्पताल की बड़ी सफलता, स्वदेशी MIZZO ENDO 4000 के साथ की रोबोटिक सर्जरी; जानिए ये क्यों है खास

Tieten Medicity Hospital ने स्वदेशी रूप से विकसित Mizzo Endo 4000 रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का उपयोग करते हुए पित्ताशय हटाने (रोबोटिक कोलेसिस्टेक्टॉमी) के लिए ठाणे की शुरुआती रोबोटिक टेली-सर्जरी में से एक सफलतापूर्वक संपन्न की है.
यह रोबोटिक प्रक्रिया 10 मिलीसेकंड से कम की अल्ट्रा-लो लेटेंसी वाले सुरक्षित 5G-सक्षम नेटवर्क के माध्यम से की गई, जिससे स्थानों के बीच रियल-टाइम में सर्जिकल सटीकता और नियंत्रण निर्बाध रूप से संभव हुआ. यह सर्जरी डॉ. प्रदीप त्रिपाठी ने वापी, गुजरात से दूरस्थ रूप से की, जबकि मरीज की सर्जरी Tieten Medicity Hospital, ठाणे में हुई.
डॉ. उमंग शांडिल्य, बहुविषयक रोबोटिक सर्जरी टीम के साथ, पूरी प्रक्रिया के दौरान बेडसाइड पर मौजूद रहे ताकि निर्बाध समन्वय और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. तीव्र कोलेसिस्टाइटिस, लक्षणयुक्त पित्ताशय की पथरी और गंभीर पेट दर्द से पीड़ित मरीज ने Tieten Medicity Hospital में उपलब्ध उन्नत रोबोटिक सर्जिकल क्षमताओं के बारे में जानने के बाद रोबोटिक सर्जरी का विकल्प चुना. मरीज Mizzo Endo 4000 प्लेटफॉर्म का उपयोग कर यह प्रक्रिया करवाने के लिए डोंबिवली से ठाणे पहुंचे.
इस उपलब्धि पर बोलते हुए, Tieten Medicity Hospital के सीनियर कंसल्टेंट – जीआई, लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक एवं बैरियाट्रिक सर्जन डॉ. प्रदीप त्रिपाठी ने कहा कि यह सफल टेली-सर्जरी दर्शाती है कि हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के साथ संयुक्त रोबोटिक तकनीक सर्जिकल केयर डिलीवरी को कैसे नए सिरे से परिभाषित कर सकती है. इतनी सटीकता के साथ जटिल रोबोटिक कोलेसिस्टेक्टॉमी को दूरस्थ रूप से करने की क्षमता भारत में मिनिमली इनवेसिव सर्जरी के भविष्य को दर्शाती है.
Tieten Medicity Hospital के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. उमंग शांडिल्य ने आगे कहा कि 5G कनेक्टिविटी के माध्यम से प्राप्त अल्ट्रा-लो लेटेंसी ने सुचारू रोबोटिक नियंत्रण संभव बनाया, जबकि हमारी बेडसाइड सर्जिकल और OT टीमों ने पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्बाध समन्वय और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की. Tieten Medicity Hospital के प्रबंधन ने कहा कि यह उपलब्धि ठाणे में उन्नत रोबोटिक और डिजिटल रूप से कनेक्टेड सर्जिकल देखभाल के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
Mizzo Endo 4000 भारत में निर्मित एक रोबोटिक सर्जिकल प्लेटफॉर्म है, जिसमें उन्नत 5G तकनीक से जुड़ी AI-सक्षम क्षमताएँ हैं. जीआई सर्जरी, यूरोलॉजी, गायनेकोलॉजी, थोरेसिक सर्जरी और ऑन्कोलॉजी सहित कई विशेषज्ञताओं के लिए डिजाइन किया गया यह प्लेटफॉर्म बेहतर सर्जिकल सटीकता और क्लिनिकल परिणामों के लिए हाई-डेफिनिशन 3D विजुअलाइजेशन, सटीक इंस्ट्रूमेंट आर्टिक्युलेशन, एर्गोनोमिक कंट्रोल्स, ट्रेमर फिल्ट्रेशन और टेली-सर्जिकल क्षमताएँ प्रदान करता है.
यह उपलब्धि भारत के बढ़ते रोबोटिक सर्जरी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और स्वदेशी सर्जिकल नवाचार तथा डिजिटल रूप से कनेक्टेड स्वास्थ्य सेवा डिलीवरी में देश की प्रगति को रेखांकित करती है.