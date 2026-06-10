/ठाणे के इस अस्पताल की बड़ी सफलता, स्वदेशी MIZZO ENDO 4000 के साथ की रोबोटिक सर्जरी; जानिए ये क्यों है खास

डॉ. उमंग शांडिल्य, बहुविषयक रोबोटिक सर्जरी टीम के साथ, पूरी प्रक्रिया के दौरान बेडसाइड पर मौजूद रहे ताकि निर्बाध समन्वय और मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. तीव्र कोलेसिस्टाइटिस, लक्षणयुक्त पित्ताशय की पथरी और गंभीर पेट दर्द से पीड़ित मरीज ने Tieten Medicity Hospital में उपलब्ध उन्नत रोबोटिक सर्जिकल क्षमताओं के बारे में जानने के बाद रोबोटिक सर्जरी का विकल्प चुना. मरीज Mizzo Endo 4000 प्लेटफॉर्म का उपयोग कर यह प्रक्रिया करवाने के लिए डोंबिवली से ठाणे पहुंचे.