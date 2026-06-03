उमेश गौतम और पार्थ गौतम ने रचा इतिहास: बरेली के 1000 से अधिक गिग वर्कर्स को मिला सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य का कवच

शहर की गलियों से लेकर दूर-दराज इलाकों तक, भीषण गर्मी, बारिश और कठिन परिस्थितियों में लोगों की आवश्यकताओं को समय पर उनके घर तक पहुँचाने वाले गिग वर्कर्स को शायद ही कभी वह सम्मान मिला हो जिसके वे वास्तविक हकदार हैं. लेकिन बरेली में एक ऐसी पहल हुई जिसने न केवल इन मेहनतकश डिलीवरी पार्टनर्स का सम्मान किया, बल्कि उनके जीवन और भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया.

बरेली के मेयर उमेश गौतम और युवा समाजसेवी पार्थ गौतम के नेतृत्व में आयोजित एक भव्य सम्मान समारोह में 1000 से अधिक गिग वर्कर्स का फूल बरसाकर स्वागत किया गया. कार्यक्रम में मौजूद हर राइडर को हेलमेट, इंसुलेटेड स्टील वाटर बॉटल और उनके साथ-साथ उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया, जिसके तहत इलाज की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी.

गिग वर्कर्स बन चुके हैं लाइफलाइन

आज के दौर में गिग वर्कर्स शहरों की जीवनरेखा बन चुके हैं. चाहे तेज धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की सर्दी, ये डिलीवरी पार्टनर्स हर परिस्थिति में लोगों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाते हैं. इसके बावजूद उनकी सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को लेकर बहुत कम पहलें देखने को मिलती हैं. ऐसे समय में उमेश गौतम और पार्थ गौतम की यह पहल एक नई सोच और संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण बनकर सामने आई है. कार्यक्रम के दौरान पार्थ गौतम ने कहा कि यह केवल सामग्री वितरण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन कर्मयोगियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास था, जो प्रतिदिन निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव के साथ अपना दायित्व निभाते हैं.

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'कर्मयोगी' की सुरक्षा करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक कर्मयोगी का सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. डिलीवरी साथी हमारे जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके योगदान को पहचान मिलनी चाहिए. पार्थ गौतम ने बताया कि अधिकांश डिलीवरी पार्टनर्स प्लास्टिक की बोतलों में पानी रखते हैं, जो भीषण गर्मी में जल्दी गर्म हो जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. इसी कारण उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली इंसुलेटेड स्टील बोतलें उपलब्ध कराई गई ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित और ठंडा पानी पी सकें. साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए हेलमेट और परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीमा सुविधा भी प्रदान की गई.

मेयर उमेश गौतम ने की पहल की सराहना

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मेयर उमेश गौतम ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि घर-घर सेवाएं पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स आधुनिक समाज के अनदेखे नायक हैं. उन्होंने सभी डिलीवरी पार्टनर्स के स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया. कार्यक्रम में मौजूद अनेक राइडर्स ने कहा कि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि समाज ने उनके योगदान को खुले मंच से स्वीकार किया है. फूलों की वर्षा के साथ मिला सम्मान और परिवार की सुरक्षा का भरोसा उनके लिए किसी सम्मान-पत्र से कम नहीं था.

एक हजार से अधिक गिग वर्कर्स को कवच सुरक्षा प्रदान की

विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स को एक साथ सम्मानित कर उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य का व्यापक कवच प्रदान करने जैसी पहल देश में बेहद दुर्लभ है. यही कारण है कि इस आयोजन को बरेली ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल माना जा रहा है. उमेश गौतम और पार्थ गौतम की यह पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संदेश है कि समाज की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए. 1000 से अधिक गिग वर्कर्स को सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य का भरोसा देकर उन्होंने बरेली में एक नई मिसाल कायम की है. यह ऐतिहासिक पहल आने वाले समय में देशभर के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है.

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