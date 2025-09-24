बेंगलुरु की सुरक्षित सड़कें और जनता का बढ़ता भरोसा... IPS सीमंथ कुमार सिंह ने जानें कैसे बदली शहर की तस्‍वीर
बेंगलुरु की सुरक्षित सड़कें और जनता का बढ़ता भरोसा... IPS सीमंथ कुमार सिंह ने जानें कैसे बदली शहर की तस्‍वीर

सीमंथ कुमार सिंह बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सिर्फ एक पद नहीं यह एक भरोसा है. सुरक्षा, जिम्मेदारी और सेवा का वादा. उनका नेतृत्व भारत के सबसे जटिल शहरी परिदृश्यों में सार्वजनिक सेवा की परिभाषा बदल रहा है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:06 PM IST
एक ऐसा शहर जो कभी थमता नहीं, वहां सुरक्षा केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है—यह वह लय है जो बेंगलुरु को गतिशील बनाए रखती है. टेक हब से लेकर व्यस्त बाजारों तक, कॉलेज कैंपस से लेकर शांत रिहायशी गलियों तक, शहर की धड़कन अब बदल चुकी है. और इस बदलाव के केंद्र में हैं सीमंथ कुमार सिंह IPS, वर्तमान बेंगलुरु पुलिस आयुक्त, जिनका नेतृत्व कानून व्यवस्था के अनुभव को शांति और सख्ती के साथ नया रूप दे रहा है.

नागरिक विश्वास का नया अध्याय
जब सिंह को बेंगलुरु का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया, तब उम्मीदें काफी ऊंची थीं. 1.3 करोड़ की आबादी वाले इस शहर को सिर्फ पारंपरिक पुलिसिंग नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की जरूरत थी. सड़क स्तर पर बढ़ते अपराध, नशे की समस्या और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताओं ने नागरिकों और पुलिस के बीच दूरी पैदा कर दी थी. सिंह सिर्फ अधिकार के साथ नहीं आए वे पारदर्शिता के साथ आए.
उनकी पहली प्राथमिकता थी: भरोसा फिर से कायम करना. और इसका मतलब था सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखना नहीं, बल्कि मोहल्लों, कॉलेजों और सामुदायिक बैठकों में खुद पहुंचना. उनकी मौजूदगी महसूस की गई. उनका संदेश था: "सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है. हम डराने नहीं, सेवा करने आए हैं."

अपराध दर में लगातार गिरावट
सीमंथ कुमार सिंह के नेतृत्व में बेंगलुरु में कई श्रेणियों में अपराध दर में स्थिर गिरावट देखी गई है. चैन स्नैचिंग, छोटी चोरी और सार्वजनिक अशांति जैसी घटनाएं कई क्षेत्रों में कम हुई हैं—जिसका श्रेय स्मार्ट पेट्रोलिंग और विभागीय समन्वय को जाता है. यह कोई प्रचार अभियान नहीं, बल्कि डेटा-आधारित, सतत पुलिसिंग है. उनका प्रशासन प्रतिक्रिया के साथ-साथ अपराध की रोकथाम पर भी ध्यान दे रहा है. बीट पुलिसकर्मी अब ज्यादा दिखते हैं. शिकायतों का समाधान तेज़ है. और नागरिकों का कहना है कि वे पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं—खासकर उन इलाकों में जिन्हें पहले जोखिम भरा माना जाता था.

नशे के खिलाफ शहर की आवाज़
सिंह की सबसे प्रभावशाली पहलों में से एक है ड्रग-फ्री बेंगलुरु का संकल्प. उनके नेतृत्व में कई बड़े ड्रग रेड हुए, जिनमें MDMA और ओपिओइड जैसी सिंथेटिक ड्रग्स को जब्त किया गया. लेकिन उनकी रणनीति सिर्फ सख्ती नहींजागरूकता और संवाद भी है. वे Youth Against Drugs Bengaluru अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं, कॉलेजों और युवाओं से सीधे संवाद करते हैं. उनका संदेश है: "सच्ची ताकत सही चुनाव करने में है. मदद उपलब्ध है." वर्कशॉप, हेल्पलाइन और गुमनाम रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किए गए हैं ताकि युवा आसानी से मदद मांग सकें. नतीजा? एक सांस्कृतिक बदलाव. छात्र अब ज्यादा सतर्क, मुखर और नशे से दूर रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

जन-संवेदनशील पुलिसिंग जो असर करती है
सिंह की जन-केंद्रित पुलिसिंग की सोच अब पूरे शहर में दिख रही है. पुलिस थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गरिमा, पारदर्शिता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें. अधिकारियों को सामुदायिक जुड़ाव और विवाद समाधान की ट्रेनिंग दी जा रही है. नागरिकों का कहना है कि अब शिकायतें जल्दी सुलझती हैं, बातचीत सम्मानजनक होती है, और बीट अधिकारी उनके इलाके में नियमित रूप से दिखते हैं. सिंह की सोच ने बेंगलुरु पुलिस को एक ऐसी संस्था बना दिया है जो सिर्फ कानून लागू नहीं करती बल्कि रिश्ते बनाती है. यह सिर्फ नीति नहीं—यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण है. सिंह मानते हैं कि पुलिस स्टेशन डर का नहीं, मदद का स्थान होना चाहिए. उनका नेतृत्व समावेशी है, जिसमें सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों को सुरक्षा रणनीतियों में शामिल किया जाता है.

ऐसी सुधार प्रक्रिया जो असर छोड़ती है
सिंह ने पुलिस विभाग के भीतर जवाबदेही की संस्कृति विकसित की है. अधिकारी उच्च मानकों का पालन करते हैं, और प्रदर्शन का मूल्यांकन जनता के प्रभाव से होता है. नैतिकता और सेवा पर उनका ज़ोर राज्य में कानून व्यवस्था के नए मानदंड स्थापित कर रहा है. यह सुधार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं—यह ऐसा बदलाव है जो लोगों से जुड़ता है. यह व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और उत्तरदायी बना रहा है. उनका कार्यकाल कर्नाटक पुलिस सुधार के व्यापक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है. उनके नेतृत्व में तकनीक, बुनियादी ढांचे और अधिकारियों के विकास में निवेश किया गया है. मोटराइज्ड पेट्रोल यूनिट्स से लेकर ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग तक बेंगलुरु पुलिस अब एक आधुनिक और सक्रिय संस्था बन रही है.

एक ऐसा शहर जो अब सुरक्षित महसूस होता है
बेंगलुरु के नागरिकों में एक साझा भावना है—कि शहर अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है. और यही भावना, किसी भी आंकड़े से बढ़कर, सिंह की उपलब्धि को दर्शाती है. Safe Bengaluru अब सिर्फ एक नारा नहीं यह जीवनशैली बन चुकी है. साफ-सुथरी सड़कें, शांत रातें, और बदलती शहर की ध्वनि. परिवारों को सुरक्षा महसूस होती है, व्यवसायों को समर्थन मिलता है, पेशेवरों को राहत मिलती है, और समुदायों को सशक्तता का अनुभव होता है.

ऐसा नेतृत्व जो सुनता है
सिंह के नेतृत्व की नींव है जनता का विश्वास. वे मानते हैं कि सुरक्षा सिर्फ कानून लागू करने से नहीं, बल्कि जुड़ाव से आती है. उनका प्रशासन लगातार नए तरीकों की तलाश में है—नागरिकों की बात सुनता है और शहर की बदलती ज़रूरतों के अनुसार प्रतिक्रिया देता है. सीमंथ कुमार सिंह बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सिर्फ एक पद नहीं यह एक भरोसा है. सुरक्षा, जिम्मेदारी और सेवा का वादा. उनका नेतृत्व भारत के सबसे जटिल शहरी परिदृश्यों में सार्वजनिक सेवा की परिभाषा बदल रहा है.

