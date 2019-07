World Cup 2019, AFGvWI, Live Updates: वेस्टइंडीज का चौथा विकेट गिरा, होप भी पवेलियन लौटे

लीड्स/नई दिल्ली: आईसीसी विश्व कप-2019 (World Cup 2019) के अपने आखिरी मुकाबले में आज हेडिंग्ले मैदान पर अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें आमने-सामने हैं. दोनों टीमें काफी पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और अब इनके लिए यह मैच साख की लड़ाई बन गया है. वेस्टइंडीज ने एक मैच जीता है. उसने पहले मैच में पाकिस्तान को एकतरफा मात दी थी लेकिन इसके बाद उसे जीत नसीब नहीं हुई. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ वह जीत की तरफ जाती दिख रही थी, लेकिन अपनी गलतियों के कारण वह जीत से दूर रही. अफगानिस्तान ने भी कुछ मैचों में अच्छी प्रतिस्पर्धा दिखाई लेकिन जीत के लिए जरूरी संयम वो दिखा नहीं सकी. यह टीम जब विश्व कप में आई थी तब उम्मीद थी कि एक दो बड़े उलटफेर करेगी. यह उम्मीद धराशायी हो गई. आखिरी मैच में उसके पास जीत हासिल करने का अवसर है, लेकिन किसी भी लिहाज से वेस्टइंडीज का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा. चिता वेस्टइंडीज को भी होगी. LIVE UPDATES...

वेस्टइंडीज: 192/4 (ओवर 37.4)

गेंदबाज मोहम्मद नबी की गेंद को बल्लेबाज शाई होप ने मिडविकेट की तरफ हवा में खेला, गेंद जमीन पर गिरती इससे पहले फील्डर राशिद खान ने उसे पकड़ लिया. होप 77 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

वेस्टइंडीज: 174/3 (ओवर 34.5)

39 रन पर खेल रहे शिमरोन हेटमायर गेंदबाज दावत जादरान की गेंद पर नूर अली जादरान को कैच दे बैठे.

वेस्टइंडीज: 109/2 (ओवर 24.5)

लंबे इंतजार के बाद अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान को पहली सफलता मिली. राशिद की गेंद पर बल्लेबाज इविन लुइस (58) मोहम्मद नबी को कैच दे बैठे.

वेस्टइंडीज: 21/1 (ओवर 5.3)

अफगानिस्तान के गेंदबाज दौलत जादरान की गेंद बल्लेबाजी क्रिस गेल के बैट को छूते हुए विकेटकीपर इकराम अली के दस्तानों में जा समाई. इसी के साथ वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा.

Was that the last we've seen of Chris Gayle in ODIs?

Will he have another chance to beat Brian Lara's ODI runs record for West Indies?

Brian Lara 10,348

Chris Gayle 10,338#MenInMaroon pic.twitter.com/IRmjTFzI4w

— ICC (@ICC) July 4, 2019