World Cup 2019: ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से हराया

टॉन्टन: इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप 2019 (World Cup 2019) में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान (Australia vs Pakistan) को टॉन्टन के द कूपर एसोसिएट्स कांउटी मैदान पर रोमांचक मुकाबले में 41 रनों से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया के दिए 308 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम केवल 266 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान के लिए इमाम उल हक ने 53, मोहम्मद हफीज ने 46, वहाब रियाज ने 45, और कप्तान सरफराज ने 40 रनों की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट लिए, मिचेल स्टार्क और केन रिचर्डसन ने 2-2 विकेट और कुल्टर नाइल के साथ कप्तान एरॉन फिंच ने एक-एक विकेट लिया.

पाकिस्तान 266/10 (45.4 ओवर)

पाकिस्तान का आखिरी विकेट 46वें ओवर गिरा जब केन रिचर्डसन के ओवर में सरफराज को रनआउट कर दिया. सरफराज 40 रन बनाकर आउट हुए. शाहीन अफरीदी एक रन बनाकर नाबाद रहे.

पाकिस्तान 266/9 (45 ओवर)

41वें ओवर में रियाज ने मैक्सवेल को एक चौका और छक्का लगाया. उसके बाद कुल्टर नाइल को अगले ओवर में एक छक्का लगाया और पाकिस्तान के 250 रन पूरे किए. स्टार्क ने 43वें ओवर में 3 रन दिए. उसके बाद रिचर्डसन के ओवर में छह रन निकले. पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा जब वहाब रियाज स्टार्क की गेंद पर एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे. रियाज ने 39 गेदों में 45 रनों की शानदार सेंसिबल पारी खेली. इसी ओवर में स्टार्क ने मोहम्मद आमिर को शून्य पर बोल्ड कर दिया. पाकिस्तान को अब 30 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे. सरफराज- 40 रन. शाहीन अफरीदी 1 रन.

पाकिस्तान 230/7 (36-40 ओवर)

पैट कमिंस ने 36वें ओवर में दो और 38वं ओवर में 3 रन दिए. 37वें ओवर में रियाज का चौका ओवर में 7 रन आए. 39वें ओवर में कुल्टर नाइल ने 11 रन दिए. रियाज ने छक्का लगाया. 40वें ओवर में फिर पैट कमिंस ने दो रन दिए. सरफराज- 32 रन. रियाज 19 रन.

पाकिस्तान 205/7 31- (35 ओवर)

31वें ओवर में हसन अली ने चौका लगाया. ओवर में 8 रन निकले. अली ने 32वें ओवर में दो छक्के और 33वें ओवर में एक छक्का लगाए. 34वें ओवर में दो चौके लगाने के बाद हसन अली रिचर्डसन की गेंद पर उस्मान ख्वाजा को कैच देकर आउट हो गए. अली ने 15 गेंदों पर 32 रन बनाए.इस ओवर में स्टार्क ने 5 रन दिए. सरफराज- 24 रन. रियाज 2 रन.

पाकिस्तान 160/6 (26- 30 ओवर)

26वें ओवर में पाकिस्तान का तीसरा विकेट गिरा. अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद इमाम उल हक (53) पैट कमिंस की गेंद पर एलेक्स कैरी को कैच दे बैठे. 27वें ओवर में मोहम्मद हफीज ने पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन फिंच की आखिरी गेंद पर वे डीप मिडविकेट पर स्टार्क को कैच दे बैठे. हफीज 46 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद 28वें ओवर में शोएब मलिक भी पैट कमिंस का शिकार बन गए. उन्हें एलेक्स कैरी ने लपका. मलिक खाता नहीं खोल सके. मलिक के बाद 30वें ओवर में केन रिचर्डसन की गेंद पर आसिफ अली भी एलेक्स कैरी को कैच थमाकर आउट हो गए. अली ने 5 रन बनाए. तब सरफराज अहमद ने 15 रन बना लिए थे.

पाकिस्तान 136/2 (25 ओवर)

21वें और 23वें ओवर में कुल्टर नाइल ने 5-5 रन दिए. 22वें ओवर में इमाम का स्टार्क को चौका, ओवर में 6 रन निकले. 24वें ओवर में पैट कमिंस ने दो रन दिए. 25वें ओवर में इमाम उल हक ने चौके से अपनी फिफ्टी पूरी की. मोहम्मद हफीज ने 44 रन बनाए. इमाम उल हक ने 53 रन बनाए.

पाकिस्तान 110/2 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में मैक्सवेल ने दो रन दिए. इसके बाद हफीज ने रिचर्ड्सन को चौका लगाया. 18वें ओवर में हफीज ने मैक्सवेल को एक चौका और छक्का लगाया. फिर पाकिस्तान के 100 रन 19वें ओवर में पूरे हुए. इसी ओवर में इमाम ने रिचर्डसन को चौका लगाया. स्टार्क ने 20वें ओवर में तीन रन दिए.

पाकिस्तान 74/2 (11-15 ओवर)

11वें ओवर में कुल्टर नाइल ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता दिलाई जब उन्होंने बाबर आजम को फाइन लेग पर केन रिचर्डसन के हाथों लपकवाया. बाबर ने 28 गेंदों पर 30 रन बनाए. 12 वें ओवर में मैक्सवेल ने 4 रन दिए. बाबर के आउट होने का दबाव साफ दिखा और 13वें ओवर में कुल्टर नाइल ने केवल दो रन दिए. 14वें ओवर में हफीज ने मैक्सवेल को एक चौका लगाया. 15वें ओवर में कुल्टर नाइल ने 5 रन दिए. इमाम उल हक ने 28 रन बनाए जबकि मोहम्मद हफीज ने 11 रन बनाए.

पाकिस्तान 51/1 (6-10 ओवर)

छठे ओवर में इमाम ने स्टार्क को तीन चौके लगाए. बाबर आजम ने 7वें ओवर में कमिंस को और 8वें ओवर में केन रिचर्डसन को चौका लगाया. 10वें ओवर में बाबर आजम ने चौका लगाकर पाकिस्तान के 50 रन पूरे किए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले 10 ओवर में ही पचास रन बनाए थे, लेकिन उसका कोई विकेट नहीं गिरा था.

पाकिस्तान 18/1 (1-5 ओवर)

पहले ओवर में ही पैट कमिंस ने पहली गेंद नो बॉल फेंकी. कमिंस ने इस ओवर में दो रन दिए. मिचेल स्टार्क ने पारी का दूसरा ओवर मेडिन फेंका. तीसरे ओवर में पैट कमिंस ने फखर जमां को शू्न्य पर ही केन रिचर्डसन के हाथों थर्ड मैन के हाथों कैच कराया. चौथे ओवर में इमाम ने चौका निकाला. इसके बाद बाबर आजम ने पैट कमिंस के ओवर में दो चौके लगाए.

पाकिस्तान की पारी की शुरुआत फखर जमां के साथ इमाम उल हक ने की. ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला ओवर पैट कमिंस ने फेंक रहे हैं.

शानदार शुरुआत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम 49 ओवर में ही 307 रन बनाकर आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने 107 कप्तान एरॉन फिंच ने 82 रनों की पारी खेली .पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आमिर ने 10 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट झटके. शाहीन अफरीदी ने दो विकेट लिए. मोहम्मद हफीज, हसन अली और वहाब रियाज ने एक-एक विकेट लिया.

ऑस्ट्रेलिया 307/10 (49 ओवर)

46वें ओवर में हसन अली ने 8 रन दिए. एलेक्स कैरी ने एक चौका लगाया. 47वें ओवर में वहाब रियाज ने कुल्टर नाइल को विकेट के पीछे कप्तान सरफराज के हाथों कैच कराया. नाइल दो रन बनाकर आउट हुए. ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के 300 रन पूरे हुए. 48वें ओवर में हसन अली ने पैट कमिंस को कॉट बिहाइंड आउट कराया. कमिंस दो रन बनाकर आउट हुए. 49 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का 9वां विकेट मोहम्मद आमिर ने लिया. एलेक्स कैरी एलबीडब्ल्यू आउट हुए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने रीव्यू भी गंवाया. कैरी 20 रन बनाकर आउट हुए. इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आमिर ने मिचेल स्टार्क को शोएब मलिक के हाथों बाउंड्री पर कैच कराया. स्टार्क ने 3 रन बनाए. इस तरह ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम एक ओवर पहले ही 307 रन पर सिमट गई.

ऑस्ट्रेलिया 291/6 (41-45 ओवर)

41वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के रनों की रफ्तार बढ़ी. इस ओवर में 13 रन आए. तीन चौके लगे. 42वें ओवर में 8 रन आए. 43वें ओवर में मोहम्मद आमिर ने ख्वाजा को वहाब रियाज के हाथों लपकवाया. ख्वाजा ने 16 गेंदों पर 18 रन बनाए. 44वें ओवर में हसन अली ने 8 रन दिए. 45वें ओवर में मोहम्मद आमिर ने फिर से ऑस्ट्रेलिया का विकेट चटकाते हुए शॉन मार्श को लॉन्ग ऑन पर शोएब मलिक के हाथों कैच कराया. मार्श ने 26 गेंदों पर 23 रन बनाए. एलेक्स कैरी ने 11 रन और कुल्टर नाइल ने एक रन बनाया.

ऑस्ट्रेलिया 256/4 (36-40 ओवर)

36वें ओवर में डेविड वार्नर ने शाहीन अफरीदी को चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. इस ओवर में 7 रन निकले. 37वें ओवर में वहाब रियाज ने 4 रन दिए. 38वे ओवर में शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान को एक और सफलता दिलाई और डेविड वार्नर को इमाम उल हक के हाथों कैच कराया. वार्नर ने 111 गेंदों पर 107 रन बनाए. 39 ओवर में रियाज ने चार रन दिेए. 40वें ओवर में शॉन मार्श ने अफरीदी को चौका लगाया. इसी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 250 रन पूरे हुए. शॉन मार्श ने 16 रन और उस्मान ख्वाजा ने 3 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया 228/3 (31-35 ओवर)

31वें ओवर में हफीज ने 5 रन दिए. इस ओवर में कोई चौका नहीं लगा. 32वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 200 रन पूरे हुए. 33वें ओवर में मैक्सवेल का बल्ला चला. हफीज को दो चौके और एक छक्का लगाया. 34वें ओवर में पाकिस्तान को सफलता मिली जब शाहीन अफरीदी को बोल्ड कर दिया. मैक्सवेल ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए.उससे पहले वार्नर ने चौका लगाया. 35वें ओवर में हफीज ने चार रन दिए. डेविड वार्नर ने 97 रन बनाए. शॉन मार्श ने तीन रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया 191/2 (26-30 ओवर)

26वें ओवर में शोएब मलिक ने 4 रन दिए. 27वें ओवर में मोहम्मद आमिर ने तीन रन दिए. 28वें ओवर में शोएब मलिक ने 15 रन लुटाए. वार्नर ने एक चौका और छक्का लगाया. 29वें ओवर में हफीज ने पाकिस्तान को एक और सफलता दिलाई. हफीज ने स्मिथ को आसिफ अली के हाथों एक्सट्रा कवर पर लपकवाया. स्मिथ ने 13 गेंदों पर 10 रन बनाए. 30वें ओवर में शोएब मलिक ने वार्नर को केवल एक रन लेने दिया.

ऑस्ट्रेलिया 165/1 (21-25 ओवर)

21वें ओवर में फिंच ने हफीज को दो छक्के लगाए. 22वें ओवर में हसन अली को चौका लगाकर वार्नर ने अपनी फिफ्टी पूरी की. 23वें ओवर की पहली गेंद पर आमिर ने फिंच को हफीज के हाथों कैच कराया. फिंच ने 84 गेंदों पर 82 रन बनाए. इस ओवर में आमिर ने 3 रन दिए. 24वें ओवर में हसन अली को वार्नर ने दो और स्मिथ ने एक चौका लगाया. इस ओवर में 14 रन गए. 25वें ओवर में मोहम्मद आमिर ने शानदार गेंदबाजी की और दो रन दिए. इस ओवर में वार्नर एलबीडब्ल्यू की अपील पर बच गए लेकिन पाकिस्तान ने रीव्यू गंवा दिया.

ऑस्ट्रेलिया 122/0 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में फिंच ने अफरीदी को लगाया चौका. 17वें ओवर में फिंच ने हफीज को एक छक्का और दो चौके लगाए. ऑस्ट्रेलिया के 100 रन और फिंच की फिफ्टी पूरी. 18वें ओवर में अफरीदी ने दिए केवल 6 रन दिए. 19वें ओवर में हफीज ने वापसी कर केवल 4 रन दिए. इसके अगले ओवर में हसन अली ने 5 रन दिए. डेविड वार्नर ने 43 रन बनाए. एरॉन फिंच ने 66 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया 107/0 (17 ओवर)

फिंच ने हफीज को एक छक्का और दो चौके लगाए. ऑस्ट्रेलिया के 100 रन और फिंच की फिफ्टी पूरी. वार्नर- 38 रन. फिंच- 59 रन.

ऑस्ट्रेलिया 87/0 (11-15 ओवर)

11वें ओवर में वहाब रियाज ने 4 रन दिए. 13वें ओवर में शाहीन अफरीदी ने बेहतर बॉलिंग कर 5 रन दिए. 13वें ओवर में वहाब रियाज की गेंद पर आसिफ अली ने फिंच का कैस स्लिप पर छोड़ा

फिंच ने दो चौके लगाए. ओवर में आए 11 रन. 14वें ओवर में शाहिन अफरीदी ने 7 रन दिए. वार्नर ने लगाया चौका. 15वें ओवर में रियाज ने 4 रन दिए. पाकिस्तान ने फिंच को रनआउट करने का मौका गंवाया. वार्नर ने 38 रन बनाए. और फिंच ने 40 रन बनाए.

