बैडमिंटन: कनाडा ओपन में कश्यप ने किया कमाल, फाइनल में बनाई जगह

कैलगेरी (कनाडा): राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व चैंपियन भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप (Parupalli Kashyap) ने कनाडा ओपन बीडब्ल्यूएफ टूर सुपर-100 टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. छठी सीड कश्यप ने शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में चौथी सीड चीनी ताइपे के वांग जू वेई को 14-21, 21-17, 21-18 से मात देकर फाइनल में कदम रखा. भारतीय खिलाड़ी ने एक घंटे 10 मिनट में यह मुकाबला जीता. इस जीत के साथ ही कश्यप ने वेई के खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 3-0 का कर लिया है.

सौरभ को हराने वाले खिलाड़ी से होगा फाइनल में मुकाबला

फाइनल में वर्ल्ड नंबर-36 कश्यप का सामना वर्ल्ड नंबर-126 चीन के ली शी फेंग से होगा, जिनके खिलाफ वह पहली बार खेलेंगे. ली शी ने ही सौरभ वर्मा को क्वार्टर फाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था. मौजूदा राष्ट्रीय चैम्पियन सौरभ को ली शी फेंग ने 38 मिनट में 21-15, 21-11 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.

Many congratulations to @parupallik who came from a set down to beat #WangTzuWei 14-21,21-17,21-18 & advance to the final of #YonexCanadaOpen.He will play #YouthOlympics gold winner #LiShiFeng in the final tonight.

Wishing him the best@KirenRijiju @BAI_Media #KheloIndia pic.twitter.com/x67vxjxHCm

— SAIMedia (@Media_SAI) July 7, 2019