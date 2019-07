जानिए युवराज सिंह की पत्नी के संग क्या कर रही हैं एक्स गर्लफ्रेंड, शेयर किए ये फोटो

नई दिल्ली: इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 साल बिताने के बाद भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक युवराज सिंह (Yuvraj Singh) पिछले महीने जून में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. क्रिकेट जगत में दो दशक से ज्यादा का करियर बिताने के बाद युवराज ने अपनी नई पारी की शुरुआत मुंबई में एक भव्य पार्टी देकर की, जहां खेल जगत की मशहूर हस्तियां और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हुए. दिलचस्प बात यह है कि इस बैश में क्रिकेटर की एक्स गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा भी शामिल हुईं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा को पार्टी में न केवल एक्स ब्वॉयफ्रेंड के साथ साथ फोटो क्लिक कराते देखा गया, बल्कि युवराज की पत्नी हेज़ल कीच ने भी किम के साथ एक पोज़ दिया.

हाल ही में किम ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें वह कपल के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इसमें युवराज और हेज़ल को ब्लैक कलर तो किम को लेपर्ड ड्रेस पहने देखा जा सकता है. फोटो शेयर करते हुए किम ने लिखा, ''सिर्फ अच्छी वाइब्स''

इससे पहले, हेज़ल कीच ने रिटायरमेंट की घोषणा के तुरंत बाद पति युवराज के लिए एक प्यारा-सा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, ''और इसके साथ ही एक युग का अंत हुआ. अपने पति पर गर्व करना चाहिए, अब अगले अध्याय की ओर.. लव यू युवराज सिंह''

And, with that, its the end of an era. Be proud of yourself husband, now onto the next chapter.... love you @YUVSTRONG12 https://t.co/grsw1JYCnq

