भारत-पाक मैच से पहले मुंबई पुलिस ने किया था Tweet, 'जहां हरा दिखे, आगे बढ़ जाओ'

नई दिल्ली: आईसीसी आयोजनों (ICC World Cup 2019) में भारत का अपने पड़ोसी और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर वर्चस्व जारी है. भारतीय टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर रविवार को पाकिस्तान को 89 रन (डकवर्थ-लेविस नियम के आधार पर) से हराते हुए आईसीसी आयोजनों में पाकिस्तन के खिलाफ 7-0 की बढ़त बना ली है. इस मौके पर टीम इंडिया को देश-दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की. नतीजा पहले की तरह ही रहा. इस जीत पर पूरे भारत को गर्व है.

मैच से पहले मुंबई पुलिस ने भी मजेदार ट्वीट करते हुए लिखा, ''भारत, जहां हरा दिखे, आगे बढ़ जाओ. जैसा कि आप हमेशा करते हैं.''

वहीं, जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल से उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा गया, ''हमने आपको पहले ही बताया था, सिग्नल का पालन करना हमेशा मददगार साबित होता है.''

Didn’t we tell you, following the signals always helps? #IndiavsPakistan #INDvPAK #CWC19 #TeamIndia https://t.co/YprxiyiuQr

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा, ''बीसीसीआई को आज अच्छी जीत की बधाई. दोनों देशों के बीच खेले गए क्रिकेट का मानक असाधारण रूप से ऊंचा रहा है और प्रतिभा को पहचानने में मदद करने के लिए न केवल आईपीएल को श्रेय जाता है, बल्कि इससे युवा खिलाड़ियों को दबाव से निपटने की तकनीक से लैस करने में भी मदद मिलती है.''

Congratulations to @BCCI on a well deserved win today. The standard of cricket being played has been exceptionally high & credit goes to IPL for not only helping identify & harness talent, but also in equipping younger players with pressure handling techniques #CWC19 #PAKVIND https://t.co/MfiwQxwjrK

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) June 16, 2019