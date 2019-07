वसीम अकरम के साथ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बुरा बर्ताव, कूड़ेदान में फेंकनी पड़ी दवाइयां

मैनचेस्टर: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) इंग्लैंड के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर अपने साथ हुई बदसलूकी से काफी नाराज नजर आए. पाकिस्तान की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे अकरम ने मंगलवार को खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. अकरम का आरोप है कि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उनके साथ कर्मचारियों ने बदसलूकी की. इसके अलावा उन्हें दवाइयों को कूड़ेदान में फेंकने के लिए कहा गया.

अकरम ने ट्विटर पर लिखा, "मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मैं बेहद आहत हुआ. मैं पूरी दुनिया में इंसुलिन लेकर यात्रा करता हूं लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा दुर्व्यव्हार नहीं हुआ. मुझे बेइज्जत किया गया और लोगों के सामने इंसुलिन को कूड़ेदान में फेंकने को कहा गया."

Very disheartened at Manchester airport today,I travel around the world with my insulin but never have I been made to feel embarrassed.I felt very humiliated as I was rudely questioned & ordered publicly to take my insulin out of its travel cold-case & dumped in to a plastic bag pic.twitter.com/UgW6z1rkkF

