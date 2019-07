ट्विटर पर छलका हार्दिक पांड्या का दर्द, यूजर्स बोले - हवा-हवाई शॉट खेलने की क्या जरूरत थी

नई दिल्ली: आईसीसी विश्व कप-2019 में पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया की 18 रनों से हार के दुख से फैंस और खिलाड़ी उबर नहीं पा रहे हैं. अब टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का दर्द ट्विटर पर छलका है. उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि उनके पहले विश्वकप का सपना अधूरा रह गया.

पांड्या ने अपने एक ट्वीट में लिखा, "यादें...यादें जिंदगीभर के लिए. मेरा पहला वर्ल्ड कप उस तरह से समाप्त नहीं हुआ, जैसा हम चाहते थे लेकिन इसने मुझे इतने ज्यादा इमोशन और सीख दीं है जिनका मैं हमेशा ध्यान रखूंगा. इस स्पेशल टीम का समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद. हम आपके बिना कुछ भी नहीं है."

पंड्या के इस ट्वीट पर कई यूजर ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी. हालांकि अधिकांश यूजर पांड्या से नाराज दिखाई दिए.एक यूजर डी. देब ने लिखा, "पांड्या एक सीख आपको भी लेनी चाहिए कि आपको मैच परिस्थिति के मुताबिक खेलना चाहिए. धोनी से कुछ शिक्षा लीजिए."

One lesson you must learn that adjust your game according to the need of the hour. Control impulses keeping natural flare and instinct intact. Use brain with skill like Dhoni.

