जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के सस्पेंड होने पर फैंस का टूटा दिल, ICC पर निकाली भड़ास

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (ICC) ने नियमों का पालन नहीं करने के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट पर सख्ती की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया. निलंबन के बाद अब आईसीसी की फंडिंग रुक जाएगी और इसकी टीम आईसीसी के किसी भी ईवेंट में भाग नहीं ले पाएगी. इतना ही नहीं, इसी साल अक्टूबर में मेन्स T20 विश्वकप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे की भागीदारी भी खतरे में पड़ गई है. अब पूर्व क्रिकेटर आईसीसी के इस फैसले पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं. वहीं, आईसीसी और जिम्बाब्वे सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

गुरुवार को संपन्न हुई सालाना बैठक में आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. आईसीसी ने अपने फैसला पर बयान जारी करते हुए कहा कि जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट लोकतांत्रिक तरीके से निष्‍पक्ष चुनाव कराने का माहौल तैयार करने और क्रिकेट के प्रशासन में सरकार के दखल को दूर रखने में नाकाम रहा है.

Certainly not how I wanted to say goodbye to international cricket. @ICC pic.twitter.com/lEW02Qakwx — Sikandar Raza (@SRazaB24) July 18, 2019

@ICC It's heartbreaking to hear your verdict and suspend cricket in Zimbabwe. The @ZimbabweSrc has no government back round yet our Chairman is an MP? Hundreds of honest people,players, support staff,ground staff totally devoted to ZC out of a job,just like that. — Brendan Taylor (@BrendanTaylor86) July 18, 2019

Sorry mate, terrible leadership from our government — Joe (@joelgonda) July 18, 2019

Sorry about what has been going on with Zimbabwe cricket since the peaks of 1999. Hope to see you again. — Suhel Banerjee (@suhel) July 18, 2019

आईसीसी ने कहा जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का फिर से चुनाव होगा और उसकी प्रगति की समीक्षा अक्टूबर में होने वाली आगामी बोर्ड मीटिंग में की जाएगी. फैसले पर आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने कहा, "हम किसी सदस्य को बैन करने के फैसले को हल्के में नहीं लेते, लेकिन हमें अपने खेल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए. जिम्बाब्वे में जो हुआ है वह आईसीसी संविधान का गंभीर उल्लंघन है और हम इसे अनियंत्रित तरीके से जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते. आईसीसी चाहती है कि जिम्बाब्वे में क्रिकेट उसके संविधान के अनुसार जारी रहे.''

Really sorry to hear that my friend. Hope to see you soon and good luck for the future. — Dilshan Munaweera (@dilshanSD24) July 19, 2019

The @ICC has ignored the wishes of players by allowing the corrupt Zanu PF politicians responsible for destroying #Zimbabwe #Cricket back. They should have ordered fresh elections organised by the #ICC . This is a poor decision. https://t.co/q8WGTJB8ld — David Coltart (@DavidColtart) July 18, 2019

गौरतलब है कि पिछले माह जिम्बाब्वे सरकार के खेल एवं मनोरंजन आयोग ने जिम्बाब्वे क्रिकेट और इसके कार्यवाहक प्रबंध निदेशक गिवरमोर मकोनी को निलंबित कर दिया था. आईसीसी ने जिम्बाब्वे सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया है.