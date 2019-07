ICC के इस ट्वीट पर भड़के PAK प्रशंसक, कहा - हमें विश्वकप से बाहर रखने की साजिश रची

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को एक ऐसा ट्वीट कर दिया जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्रशंसकों को रास नहीं आया. वैसे भी आज का दिन पाकिस्तान की पूरी टीम के लिए मुश्किल भरा रहा. पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद का 500 रन बनाने का दावा खोखला रहा जिसके चलते उन्हें ट्रोल किया गया.

पाकिस्तान ने लॉर्डस मैदान पर खेले गए अपने आखिरी लीग मैच में 50 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 315 रन बनाए. इसके बाद बांग्लादेश ने जैसे ही सात रनों का आंकड़ा पार किया, पाकिस्तान विश्वकप से बाहर हो गया.

पाकिस्तान की पारी खत्म होने के बाद आईसीसी ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए बांग्लादेश को 7 रन या इससे कम के स्कोर पर ऑल आउट करना होगा.

इसी ट्वीट के साथ आईसीसी ने 1994 की हॉलीवुड फिल्म डम्ब एंड डम्बर की एक जीआईएफ क्लिप लगाई जिसमें अभिनेता जिम कैरी खुश होकर कह रहे हैं कि 'तो आप मुझे बता रहे हैं कि यह संभावनाएं हैं?'

इसके बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों ने आईसीसी को ट्रोल करना शुरू कर दिया. साथ ही ऐसे भी ट्वीट आने लगे जिसमें कहा जाने लगा कि आईसीसी और बड़ी टीमों भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को विश्वकप से बाहर रखने की साजिश रची है और आईसीसी का ट्विटर अकाउंट किसी भारतीय द्वारा नियंत्रित किया जाता है.

एक पाकिस्तानी प्रशंसक यासिर इकबाल खान ने आईसीसी के ट्वीट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखा, "आईसीसी पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा है जो इस बात का संकेत है कि किस तरह से आईसीसी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर रखने के लिए प्लान बनाया. आईसीसी अब निष्पक्ष नहीं रही."

ICC is trolling Pakistan, which hints that it was the plan of ICC to exclude Pakistan from the semifinals. ICC is no more neutral. ICC is all about big 3.

— Yasir Iqbal Khan (@YaSiR___kHaN) July 5, 2019