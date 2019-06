IND vs ENG Live updates, World Cup टीम इंडिया पहले 10 ओवर में नहीं मिली कोई कामयाबी

नई दिल्ली/बर्मिंघम: आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. टीम इंडिया टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है, वहीं इंग्लैंड की टीम 7 में से चार मैच जीत सकी है. अभी उसे सेमीफाइनल में जाने के अपने दोनों मैच जीतने हैं. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए कम से कम एक अंक की जरूरत है.

इंग्लैंड 77/0 (13 ओवर)

11 ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद को अंपायर ने वाइड दिया जिसमें रॉय आउट थे, लेकिन टीम इंडिया ने रीव्यू नहीं लिया. इसके बाद रॉय ने हार्दिक के पहले ओवर में छक्का और चौका लगाया. इसके बाद चहल ने तन रन दिए. फिर बेयरस्टो ने हार्दिक को पहली दो गेंदों पर लगातार दो चौके लगाए. जेसन रॉय- 33 रन. जॉनी बेयरस्टो- 35 रन.

इंग्लैंड 47/0 (10 ओवर)

बुमराह ने 9वां ओवर मेडन फेंका. इसके बाद शमी ने केवल एक रन दिया. यह शमी का पहला ओवर था जिसमें चौका नहीं गया जेसन रॉय- 20 रन. जॉनी बेयरस्टो- 25 रन.

इंग्लैंड 46/0 (8 ओवर)

छठा ओवर युजवेंद्र चहल ने फेंका. चहल के पहले ओवर में 7 रन गए जिसमें बेयरस्टो का चौका शामिल था. 7वें ओवर में बुमराह ने दो रन दिए. इसके बाद चहल के ओवर में रॉय ने दो चौके निकाले रॉय- 19 रन. जॉनी बेयरस्टो- 25 रन.

Plenty of near misses but no breakthrough yet for India, and Jason Roy and Jonny Bairstow are just getting into their groove

46/0 (8 overs)

Follow all the action today on the #CWC19 app

APPLE https://t.co/whJQyCahHr

ANDROID https://t.co/Lsp1fBwBKR pic.twitter.com/wdXYudzHKj

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 30, 2019