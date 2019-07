VIDEO: पंत के आउट होते ही तमतमा गए थे कोहली, शास्त्री के पास जाकर निकाली ये भड़ास

नई दिल्ली: भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के पास बुधवार को हीरो बनने का मौका था. मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 (ICC World Cup 2019) के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने जब भारत के चार विकेट 24 रनों पर गिरा दिए थे तब हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के साथ पंत ने 47 रन जोड़े लेकिन गलत शॉट खेल आउट हो गए. अंतिम-4 का यह बेहद रोमांचक मैच भारत ने 18 रनों से गंवा दिया.

दरअसल, पांड्या और पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन पंत के लिए मिशेल सैंटरन ने जो जाल बिछाया था उसमें पंत फंस गए और गलत शॉट खेल पवेलियन लौट गए.

पंत के आउट होते ही कप्तान विराट कोहली बेचैन हो उठे और तमतमाते हुए बालकनी में कोच रवि शास्त्री के पास जा पहुंचे. आप भी देखिए वीडियो...

Virat Kohli unleashes his anger at Ravi Shastri when Pant got out as Shastri promoted Pant up the order against the likes of Dinesh Karthik and MS Dhoni. #CWC19 #INDvNZL pic.twitter.com/W5zaSVNrFn

पंत से नाखुश!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोहली ने शास्त्री के सामने पंत की लापरवाही को लेकर भड़ास निकली. वहीं, खबर यह भी है कि चोटिल शिखर धवन के बाहर होने के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी खिलाड़ी को वर्ल्ड टीम में शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन शास्त्री ने युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत पर विश्वास जताया. जबकि पंत इन मुकाबलों में संभलकर नहीं खेल सके.

कार्तिक को भेजने पर आपत्ति

इसके अलावा दूसरी खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि पंत के आउट होने के बाद कप्तान कोहली टीम के सलामी बल्लेबाज एमएस धोनी को क्रीज पर भेजना चाहते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम के बाहर बालकनी में बैठे रवि शास्त्री ने दिनेश कार्तिक को भेज दिया. हालांकि कोहली जब तक रूम से बाहर निकले तब तक कार्तिक क्रीज पर पहुंच चुके थे. कोहली के नाखुश होने की यह भी एक वजह रही.

#Dhoni was waiting for his turn!

Pant

Pandya

DK

After falling of Pant's Wicket #Kohli went straight to #RaviShastri!#MSDhoni was still waiting 4 his turn! Unbearable to C the batting order even in such a crucial match.#CWC19 #CWC2019 #WorldCup2019 #INDvNZ #NZvInd #TeamIndia pic.twitter.com/7BSvYzX8WH

— BlueCap (@IndianzCricket) July 10, 2019